Medellín - Junior, por la Liga Águila 2019-I: Formaciones, horario y TV

El bicampeón colombiano buscará recuperarse luego de su dura caída ante Patriotas.

Junior sufrió una dura derrota en su visita a Patriotas durante la pasada fecha de la Liga, por lo que sabe que debe buscar un marcador favorable en su visita al Medellín, que no dará su brazo a torcer ante su hinchada.

El cuadro de la Arenosa buscará una victoria que le permita regresar a los primeros puestos de la tabla, para no seguir perdiendo terreno con equipos como América, Nacional y Cali.

POSIBLES FORMACIONES

Para este encuentro Julio Comesaña recupera jugadores importantes que luego de regresar de una sanción, no habían estado al 100% ante Patriotas: Piedrahita, Fuentes y Pérez, la columna vertebral de la defensa. Sin embargo, el DT Charrúa no podrá contar con Matías Fernández, quien sufrió una molestia muscular y no viajará. El resto del once titular en Tunja sería el mismo que en el debut. Así las cosas, Junior formaría con: Viera; Marlon Piedrahíta, Rafael Pérez, Willer Ditta (o Mera), Gabriel Fuentes; Leonardo Pico, Víctor Cantillo, Sebastián Hernández; Freddy Hinestroza, ‘Cariaco’ González y Teo.

Por su parte, Humberto Sierra formaría con: Diego Novoa; Walmer Pacheco, Danilo Arboleda, Jeider Riquett, Andrés Murillo; Armando Vargas, Stalin Motta, Pablo Lima, Brayner De Alba; Néider Barona, Ethan González.

HORA DEL PARTIDO Y CÓMO VERLO POR TV

El partido se disputará este domingo 28 de julio a partir de las 19:30 en el estadio Atanasio Girardot. Tendrá transmisión de televisión por WIN Sports.