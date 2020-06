"Me quisieron los cinco grandes de la Argentina"

El lateral uruguayo Palito Pereira contó, uno por uno, los intentos de Boca, River, Racing, Independiente y San Lorenzo por contratarlo.

El sueño de la gran mayoría de los jóvenes futbolistas argentinos es jugar Primera División y, por supuesto, ponerse la camiseta de uno de los cinco grandes equipos: River, Boca, Independiente, Racing o San Lorenzo.

En este caso no se trata de un jugador argentino, sino de un uruguayo, pero que conoce bien su país vecino ya que jugó en , y . Álvaro Palito Pereira, actual hombre de de , contó en detalle cómo y cuándo se interesaron por él, en distintos momentos de su carrera, tanto el Xeneize como el Millonario, el Rojo, la Academia y el Ciclón.

"Después de hacer un gran campeonato con Argentinos, se contactaron conmigo de Independiente, pero ahí apareció la oferta para irme a Rumania. Ese salto lo tomé como una transición para adaptarme a Europa”, arrancó el lateral ex-Selección charrúa, en declaraciones a TNT Sports, respecto al interés del Rojo a mediados del 2008.

En la misma línea, reveló qué les respondió tanto a Francescoli como a Tinelli en 2014: "Cuando estaba a préstamo en Sao Paulo, me llamaron Matías Patanián y Enzo Fancescoli para llevarme a River. Días después también me habló Marcelo Tinelli para conocer mi situación porque me quería en y a ambos les dije lo mismo: que tenían que hablar con el Inter que era el dueño de mi pase”.

"Guillermo Barros Schelotto y Daniel Angelici me llamaron para nacionalizarme y comprarme para Boca, hice todos los trámites y después me dijeron que le iban renovar a Jonathan Silva. Ahí me dijeron que finalmente me querían a préstamo y les dije que en esas condiciones no", contó Palito acerca de su llegada frustrada al Xeneize.

Por último, habló de su 'vínculo' con Racing: "Mi hijo me vio patearle un penal a Saja y se hizo hincha de Racing, además tenemos un perro al que le puso Saja, je. Después me lo crucé en un aeropuerto y le conté cómo era la historia. Un fenómeno el Chino". Y concluyó: "Varias veces, ya en , Diego Milito me decía ‘venite conmigo a Racing’ y después hubo un contacto, pero no se dio".