«Me ha llamado Koeman: me juego un puesto en la convocatoria de la selección holandesa para el Mundial»

El PSV cerró la semana de celebración del título liguero con un 0-2 al Sparta Rotterdam. En Het Kasteel impuso su ritmo y dominio. Guus Til, líder en el campo, afirmó tras el partido que el equipo sigue hambriento de triunfos.

El centrocampista subrayó que no quiere terminar la temporada como una mera formalidad. «Quería pisar el acelerador y demostrar que somos los mejores», afirmó Til tras el partido. Consideró que el PSV jugó un partido sólido y debería haber sentenciado el encuentro desde el principio.

A pesar de las celebraciones, el equipo se mostró fresco y concentrado. «Quiero volver al campo y ganar otra vez; el equipo me pareció muy bueno», añadió.

Para Til, lograr el título tan pronto no resta concentración; más bien lo ve como un extra para seguir dominando. «Si te proclamas campeón tan pronto, puedes celebrar cada semana. Simplemente quiero ganarlo todo».

El PSV jugó en Róterdam sin Joey Veerman ni Jerdy Schouten, pero no fue un problema. «Es genial tener a Joey; sabe levantar bien el balón, pero los chicos que lo sustituyeron hoy también lo hicieron bien».

Til añade que el PSV nunca sufrió de verdad: generó ocasiones y podría haber sentenciado antes del descanso. «No nos metimos en problemas y debimos ir 0-3 al descanso. A veces fue correr sin parar, porque jugábamos uno contra uno».

El momento clave fue el gol tempranero anulado al PSV por una supuesta mano de Til. «Al principio creí que el balón lo había tocado otro, pero entiendo la decisión», admitió con una sonrisa.

Sobre sus opciones con la selección holandesa y el próximo Mundial, Til admite: «Me ha llamado, igual que Joey». No revela lo hablado, pero conserva la esperanza de volver a vestir la naranja: «Sigo sintiendo que hay por qué luchar».