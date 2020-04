"Me corté con una navaja y la farsa se descubrió... Me corté mi propia dignidad": Reconstruyendo el "Maracanazo"

Considerado el mejor arquero en la historia de Chile, el Cóndor también es recordado por su audaz intento de robarle a Brasil un lugar en el Mundial.

Fue un acto que sacudió el fútbol sudamericano y, 30 años después, aún ocupa una parte imborrable en el rico folklore deportivo del continente. El propio "Maracanazo" de ya es una leyenda, con Roberto Rojas reconocido como un antihéroe nacional.

Rojas fue quizás el mejor portero que haya representado a La Roja. Apodado 'El Cóndor' por su sorprendente habilidad para volar en la redes, fue el No.1 indiscutible de Chile durante casi toda la década de 1980, jugando en tres Copas América consecutivas y acumulando 49 apariciones. A nivel de clubes, brilló primero con y más tarde en el gigante brasileño de Sao Paulo.

Sin embargo, la controversia pareció acechar a Rojas a lo largo de su carrera. En 1979, el jugador de 21 años fue uno de los varios jugadores de Chile incluidos en el equipo del Campeonato Sudamericano Sub-20 del país con la ayuda de pasaportes falsos emitidos por funcionarios colaboradores en el Registro Civil nacional.

Los 'jóvenes' de Roja pudieron viajar a la nación anfitriona y terminaron terceros en su grupo, pero la artimaña ya había sido descubierta mientras el torneo continuaba, irónicamente, provocado por una queja presentada por después de que Chile acusara a sus rivales de jugar con futbolistas mayores de edad.

Todo el escuadrón fue arrestado a su llegada a Santiago, y el entrenador Pedro García luego fue sentenciado a 1084 días de prisión por formar parte en la organización de la estafa (el general de la FA, Enrique Gordon, designado por el dictador Augusto Pinochet, fue enviado silenciosamente a la embajada chilena en Nicaragua y nunca enfrentó cargos).

Cinco años después, Rojas dio positivo por un esteroide anabólico después de un partido amistoso entre Chile e , un acto que le costó la oportunidad de representar a su país en los de 1984.

También hubo problemas antes de la Copa de 1987, donde, como líder de una comisión de jugadores que discutía la concesión de premios en efectivo con la FA, la intransigencia de Rojas casi llevó al equipo a regresar a casa sin jugar un solo juego, antes de ser reemplazado con un negociador más amable.

Pero fue el 3 de septiembre de 1989 que la reputación del portero se vería manchada para siempre por un acto tan atrevido como dramático y desaconsejado, el que podría haber salido directamente de un guión cinematográfico.

La calificación para la Copa Mundial de 1990 del Grupo 3 de CONMEBOL había resultado ser un asunto acalorado. y Chile fueron emparejados junto a otro equipo del continente, , y cada uno de ellos infligió victorias locales alejando a la Vinotinto. Los dos juegos entre los dos primeros decidirían esencialmente quién iba a y quién se quedaba en casa.

El primer duelo en Santiago estuvo marcado incluso antes del inicio del partido por una disputa pública entre Romario, el nuevo favorito de la Selecao, y el frenético entrenador de Chile Orlando Aravena.

"Voy a cerrar la boca de Aravena", prometió Romario antes del partido, pero el futuro delantero del duró solo tres minutos antes de ver la cartulina roja por una pelea en el campo de juego.

Aravena y el centrocampista chileno Raúl Ormeño también fueron expulsados ​​en el brutal empate 1-1. "No fue un juego, fue una guerra", se lamentó el periódico deportivo chileno Futbol Total en su informe al día siguiente.

Pero fue un resultado que, sin embargo, dejó el puesto de clasificación individual en el Grupo 3 en juego: Brasil y Chile pasaron a aplastar a Venezuela en juegos consecutivos, lo que significaría que el Scratch liderara en virtud de la diferencia de goles en el partido final en el Maracaná de Río de Janeiro. Una victoria para Chile los llevaría a la Copa del Mundo.

El 3 de septiembre de 1989, en las gradas del Maracaná, había una bella nativa de Río de unos 20 años llamada Rosenery Mello. Ella y 141.000 espectadores vieron cómo Careca despidió a Brasil por 1-0 al comienzo de la segunda mitad, dejando a la Canarinha al borde de la calificación.

Es así como en los 67′ y por una desesperada jugada para lograr los puntos en tierras cariocas, el capitán del combinado nacional se tiró al suelo simulando el impacto de una bengala en su cara después que el objeto cayera en la cercanía de su cuerpo.

Los siguientes minutos fueron puro caos. El fisioterapeuta de Chile, Alejandro Koch, y la mayor parte del plantel se apresuraron a atender a su golero afectado, aunque Patricio Yáñez encontró tiempo para hacer un gesto hacia las gradas agarrando sus testículos, un movimiento que ahora se conoce localmente como 'hacer un Pato Yáñez'.

Cuando el humo se disipó y Rojas emergió del tumulto de jugadores y oficiales, su rostro estaba manchado de sangre. Alegando que la bengala había causado el daño, la Roja dejó el campo y se refugió en el vestuario durante tres horas mientras preparaba una queja oficial ante la FIFA y la CONMEBOL.

Sin embargo, las esperanzas chilenas de que el incidente pudiese anular el resultado fueron de corta duración. Gracias a las imágenes capturadas por el fotógrafo argentino Ricardo Alfieri, pronto se descubrió que, mientras se lanzaba una bengala, había aterrizado en la superficie de juego sin tocar a Rojas. La policía de Río también pudo identificar al agresor de Maracaná, nada menos que Mello, de 24 años.

"Tomé una secuencia de 14 o 15 fotos de la bengala cayendo y el resto, porque la bengala aterrizó en el piso y arrojó una nube de humo", dijo Alfieri, quien en ese momento tenía casi 20 años de experiencia de alto nivel como un fotógrafo de la revista El Gráfico y que estaba trabajando en el juego para una publicación japonesa, le dijo a Goal.

“Rojas cayó en medio del humo y después de la siguiente foto que tengo de Rojas, estaba cubierto de sangre. Tenía la impresión de que no lo había golpeado, pero había una contradicción: no lo golpeó, pero el tipo estaba sangrando. No tenía sentido ... ¡Era 1989, no podías imaginar que un deportista profesional jugara un juego con una navaja escondida en su guante!

"Estaba aterrorizado", recordó el capitán de Brasil Ricardo Gomes años después a CNN. "Pensé inmediatamente en perder la oportunidad de ir al Mundial. Fue algo realmente malo".

"Ahora, por supuesto, con todas las cámaras en los teléfonos móviles, habría sido imposible".

Mientras los periodistas brasileños asediaban el vestuario de Chile en un intento de obtener la verdad, pronto se escapó la noticia de que, de 200 fotógrafos en el Maracaná, sin mencionar las cámaras de televisión, Alfieri fue la única persona que había capturado el momento en que el objeto cayó al suelo. El jefe de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), Ricardo Teixeira, corriendo el riesgo de ver a su equipo descalificado de la Copa del Mundo, no estuvo inactivo.

"Me sentaron allí en el estadio y enviaron a tres muchachos a buscarme, tres jugadores de baloncesto de unos siete pies de altura", agregó Alfieri. “Eran tres guardias de seguridad porque me buscaban en la casilla VIP del Maracaná. Pude ver que todo era un verdadero desastre, pensé que iban a salir más imágenes".

“Subí y conté mi historia, lo que realmente sucedió, pero para ver la realidad tuvimos que desarrollar las fotos. No podían desarrollarse en cualquier lugar, solo en estudios profesionales. Me preguntaron si podía desarrollarlos y solo quería volver a Buenos Aires, pude ver que estaba el desastre que no fue de mi propia creación. Obtuvieron permiso para desarrollarlos en una editorial, fuimos allí y allí estaba la foto de la bengala.

"Hasta ese momento, cuando se desarrolló la foto, Chile iba a la Copa del Mundo, Brasil iba a ser eliminado".

El resultado inmediato del 'Maracanazo' fue la concesión de una victoria por 2-0 a Brasil, enviándolos a Italia 90. En diciembre de 1989, un comité disciplinario de la FIFA también entregó prohibiciones de por vida a Rojas, Aravena, el vice-capitán Fernando Astengo y varios otros funcionarios de Chile, incluido Koch.

A la nación misma también se le prohibió participar en la clasificación para la próxima Copa del Mundo en 1994. Sin embargo, no fue hasta el año siguiente que el portero finalmente quedó suspendido.

"Me corté con una navaja de afeitar y se descubrió la farsa", explicó en una entrevista sensacional con La Tercera, quien publicó la historia en la primera página bajo el título '¡Soy culpable!', Revelando cómo con la ayuda de Koch él había pasado de contrabando la navaja al campo dentro de su guante.

“Me corté mi propia dignidad. He tenido problemas en casa con mi esposa, mis compañeros de equipo me dieron la espalda ... pero si fuera argentino, uruguayo o brasileño, no me suspenderían”. "Fue como estar en un funeral. Pero ya no podía más con mi conciencia porque no se puede vivir con la mentira a cuestas", expuso. "Pensaba sacar una ventaja deportiva para mi equipo: que nos dieran por ganados los puntos. No es verdad que quisiera dinero u otras regalias... Sólo pensé en mi país", complementó.

Rojas agregó en una entrevista posterior con Más Vale Tarde: “[Lo hice] por pasión, para que Chile tuviera una oportunidad, porque Chile estaba siendo perjudicado en ese momento. Tuvimos problemas en las últimas eliminatorias, pero cuando uno comete ese tipo de error, quiere tener la oportunidad de redimirse, pero yo no tuve eso".

Mientras tanto, Mello se convirtió en una celebridad menor en Brasil por su participación en el Maracanazo, incluso posando en la portada de Playboy brasileño en noviembre de 1989. Esos 15 minutos de fama permitieron que 'El petardo de Maracaná', como la llamaban, viviera cómodamente. hasta que se acabó el dinero y se vio obligada a regresar a Río, viviendo con su hermano y, según cuenta la leyenda, vendiendo fuegos artificiales. Falleció después de sufrir un aneurisma cerebral en 2011, con solo 45 años.

El escándalo del Maracanazo increíblemente no afectó la posición de Rojas en Brasil. En 1994, fue contratado por Sao Paulo como entrenador de porteros del club, donde tomó bajo su ala al joven Rogerio Ceni. La pareja trabajó junto durante casi una década cuando Ceni se convirtió en un ícono tricolor, entre otros logros, estableciendo el récord como el mejor anotador en la historia del fútbol, ​​una hazaña que atribuye en parte al chileno.

“Recuerdo que él siempre insistió en que no debería contentarme con salvar la pelota. Que tenía que trabajar mucho con mis pies”, recordó el brasileño a La Tercera. “Jugué más de 400 juegos con él. Era una persona que tuvo una gran influencia en mi desarrollo".

"Sentí pena por Rojas con la suspensión porque era un portero tremendo, un gran portero", dijo Alfieri. “Era un deportista excelente y debido a una foto, fue suspendido. Pero todo lo que hice fue cumplir mi misión periodística y como fotógrafo".

"Afortunadamente para mí, desafortunadamente para Chile, pude tomar esa foto porque de lo contrario Brasil no habría ido a la Copa del Mundo y Chile lo habría hecho".

La prohibición de por vida de Rojas fue rescindida en 2000 en una amnistía de la FIFA y pasó a entrenar a Sao Paulo y Sport Recife, entre otros clubes, antes de cambiar el banco por estudios de televisión como uno de los expertos más respetados de Chile, a pesar de una prolongada batalla contra la hepatitis C - " Me vi en un ataúd ”, le dijo a UOL Esportes, que finalmente fue superado gracias a un trasplante de hígado.

Pero fue esa fatídica tarde de septiembre en Río lo que selló su lugar en la infamia del fútbol. Un portero dispuesto a romper todas las reglas para ayudar a su país a llegar a la tierra prometida; una modelo de Playboy con una llamarada; un fotógrafo armado para revelar la verdad y salvar las esperanzas de la Copa Mundial de Brasil. Un escándalo que se extendió por dos naciones y un continente entero: ni siquiera la ficción más absurda podría replicar la increíble historia del Maracanazo de Chile.