McDonald y Gutiérrez no estarán con Alajuelense en la Copa Centroamericana

Primera División de Costa Rica: El conjunto manudo compartió este martes su lista de convocados para el torneo de clubes de Centroamérica.

La Liga Deportiva Alajuelense compartió este martes su lista de convocados para la Copa Premier Centroamericana que arranca este miércoles. Entre las ausencias más importantes se destacan las de Jonathan McDonald y Kenner Gutiérrez.

La baja del delantero costarricense se debe a que todavía no tiene su pase internacional y no está inscrito en el campeonato local. Mientras que el defensor de 30 años salió lesionado del partido ante Saprissa del último fin de semana por una distención muscular y no llegará a tiempo para disputar el torneo de clubes de Centroamérica.

Por su parte, Barlon Sequeira, Bernald Alfaro y Daniel Villegas se perderán también los encuentros del equipo manudo por su convocatoria a la Selección Nacional Sub-23.