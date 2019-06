McDonald se concentra en Costa Rica y evita pensar en su futuro

Primera División de Costa Rica: El delantero de 31 años no tiene definiciones sobre su continuidad en el Al Ahli catarí o si regresará a Alajuelense.

Jonathan McDonald tiene la intención de aislarse del tema relacionado a su futuro mientras se enfoca en la actualidad con la Selección de en la .

El delantero de 31 años tiene destino indefinido, debido a que desde su club, el Al Ahli catarí, no le confirmaron aún si seguirá allí o si volver a la liga de su país para jugar en Alajuelense.

Mientras la situación se resuelve, el nacido en San José fue claro: "Yo quiero estar 100 por ciento enfocado en la selección. Mi presente ahorita es selección, no puedo preocuparme de más por mi futuro", expresó en declaraciones que recoge el sitio everardoherrera.com.

De todas maneras, McDonald no pudo esquivar el asunto y se vio en la necesidad de ahondar en él: "El contrato en Catar vence el 30 de junio. Dios sabrá dónde me quiere colocar. La última vez que hablamos (con mi agente) fue cuando llegué acá. Le pedí que si me llamaban o me escribían fuera para algo a un 90 por ciento".

Foto: Lachlan Cunningham/Getty Images