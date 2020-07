McDonald: "Mi corazón ahora está aquí, estén tranquilos"

Primera División de Costa Rica: Tras su gran paso por Alajuelense, el delantero tico espera poder destacarse en su vuelta a Herediano.

Jonathan McDonald regresó a Herediano y ya se siente a gusto. El delantero rico de 32 años le puso un cierre a su etapa en Alajuelense, donde fue figura, y ahora buscará replicar su gran nivel en el equipo florense.

"Aunque nos hemos enfrentado, siempre han sido personas allegadas, amigos. Es un equipo que se ha caracterizado por ganar muchos títulos y a eso vengo. Me encontré gente que me valora, me quiere", dijo el delantero de 32 años en declaraciones recogidas por Columbia.

Y agregó: Llegar y que Aquil me diga que se le cumplió que yo regresara, para mí vale muchísimo, que una persona como él me quiera y me aprecie tanto. Siempre me respaldó. Igual Jafet. A él crecí viéndolo de compañero, aquí ha hecho muy buen trabajo y se ve reflejado en el campo"

Más equipos

Por último, habló de los que lo critican por haber cambiado de un equipo grande de a otro: "La única forma que puedo ganarme la confianza es en el terreno de juego. Soy un profesional y me debo a la institución que estoy defendiendo. No van a recibir menos de lo que han visto. Esta camiseta la voy a defender a muerte. Mi corazón ahora está aquí. Estén tranquilos".