Mbappé, sobre su futuro: "La decisión está prácticamente tomada, lo anunciaré pronto"

Kylian Mbappé fue galardonado este domingo por tercer año consecutivo con el premio a mejor jugador de la Ligue 1. El PSG, tras no lograrlo la pasada temporada, ha recuperado este año el trono de la liga francesa conquistando de nuevo el título y gracias en gran medida a su joven estrella.

Había mucha expectación por lo que Mbappé pudiera decir acerca de su futuro en la gala y el francés ha respondido aunque no ha desvelado mucho. "Este no es el lugar adecuado para hablar de esto. No quiero monopolizar la ceremonia, como hice en el pasado", refiriéndose a las polémicas declaraciones de hace tres temporadas.

Eso sí, Mbappé dejó claro que no habrá que esperar mucho a conocer la decisión final. "¿Cuándo anunciaré mi decisión? Muy rápido, casi ha terminado. Tengo la decisión prácticamente tomada".

Poco después anunció en la televisión francesa que anunciaría la decisión antes de ir acudir a la convocatoria con la selección de Francia, la cual tendrá lugar el 28 de mayo. Por lo tanto, el Real Madrid disputará la final de la Champions sabiendo si Mbappé decide quedarse en el PSG o marcharse al equipo madridista.