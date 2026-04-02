Mbappé: «Nunca había conocido a un marroquí como Hakimi... y no me entendió en nuestro primer encuentro»

La estrella francesa Kylian Mbappé ha revelado una anécdota divertida que le unió a su antiguo compañero en el París Saint-Germain, Achraf Hakimi, durante un podcast en el que aparecieron juntos este jueves.

El delantero del Real Madrid señaló que Hakimi no hablaba nada de francés cuando empezó en el equipo parisino.

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Mbappé contó los detalles de la conversación que mantuvieron cuando el internacional marroquí se incorporó al París Saint-Germain, y dijo: «Nunca había conocido a un marroquí nacido en España (risas). Antes de conocerlo, no me lo imaginaba».

Y continuó: «Lo importante es que nuestro entrenador, Pochettino, me dijo: “Mira, Hakimi tiene tu misma edad, os llevaréis bien, intenta integrarlo en el equipo”. Le dije: “Sí, lo haré”. Y, de hecho, hablé un poco con él».

Y el astro del Real Madrid añadió: «Le dije a Hakimi: “Bienvenido al París Saint-Germain... ¿Cómo estás? Si necesitas algo, aquí estoy”. Y él me miró así...».

Durante su intervención, Mbappé imitó la mirada silenciosa y sorprendida que Hakimi puso en ese momento, lo que provocó las risas de los presentes, y el presentador dirigió su pregunta a Hakimi diciendo: «¿No entendiste nada? ¿No dijiste ni una palabra?». El astro marroquí respondió riendo y confirmando la veracidad de la historia: «No, nada en absoluto».