Mbappé: "Lo que pase en la eliminatoria no influirá en mi futuro"

🇫🇷 @KMbappe, tras la victoria ante el Real Madrid



👀 "¿Si la eliminatoria influirá en mi futuro? No, no, no. Juego en uno de los mejores equipos del mundo y voy a dar el 100% durante la temporada y después vemos"



🤔 "¿Decidido mi futuro? No, no, no"pic.twitter.com/neAOjHpCHz