Mbappé: "Estoy en un lugar que me gusta, donde me siento bien, ¿pero es este el mejor sitio para mí?"

El delantero francés habló para "France Football" y habló sobre su futuro en el PSG.

El futuro de Kylian Mbappé es uno de los asuntos más relevantes de la actualidad futbolística. El delantero francés del PSG termina contrato la próxima temporada y todavía no ha firmado su renovación con el cuadro parisino, por lo que los rumores sobre su salida de París hacia el Real Madrid se han disparado.

A pesar de que el presidente del PSG ha afirmado que no dejará salir a Mbappé ni por traspaso ni como agente libre, la decisión está en manos. El propio Mbappé ha hablado para "France Football" y ha dejado unas declaraciones sobre su futuro que no terminan de aclarar dudas.

No tiene la respuesta sobre si el PSG es "el mejor sitio" para él

"Tengo que tomar la decisión correcta y es difícil... y darme todas las oportunidades para tomar una buena decisión. Estoy en un lugar que me gusta, donde me siento bien, ¿pero es este el mejor sitio para mí? Todavía no tengo la respuesta..", expresó.

Afirma que si decide marcharse, se lo dirá cara a cara a los dirigentes del PSG

"El PSG entiende mis peticiones porque saben que no voy a hacer ningún movimiento traicionero. Ser un gran jugador es también saber hacer las cosas de una manera limpia y con clase fuera del campo".