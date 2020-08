Mbappé, en la previa del PSG vs. Bayern: “Quiero hacer historia para mi país”

El delantero francés atendió a los medios de comunicación antes de la gran final de la Champions League.

RUEDA DE PRENSA

Relajado y sonriente, Kylian Mbappé respondió todas las preguntas en la previa de la gran final de la Champions League entre su PSG y el Bayern Munich. El delantero, acostumbrado a citas importantes, definió este partido con una frase particular: “Quiero hacer historia para mi país”.

El francés no esquiva la responsabilidad. “¿Si el es un grande de Europa? Tenemos la oportunidad de entrar en ese grupo”, resaltó el ex-Mónaco. Y añadió: “Si ganamos, puede haber debate, pero estamos centrados en el partido”.

Otras declaraciones del campeón del mundo

La posibilidad de ganar: “Siempre dije que quería hacer historia en el PSG. Mañana es una nueva oportunidad. Precisamente por eso vine aquí. Desde mi llegada en 2017, hemos tenido varias decepciones. Estamos en la final. No me rendí, no nos rendimos. Sería una gran recompensa ganar la Champions con un club francés".

Su ritual: “Es muy especial. Realmente me concentro en el último momento. Es solo mi opinión, pero creo que no es necesario que te concentres demasiado pronto. No tengo un ritual en particular. Me gusta estar con mis amigos, con el grupo, haciendo pequeñas bromas antes de entrar al juego".

Sobre su lesión: "Cuantos más días pasan, mejor me siento. Jugar esta semifinal me hizo sentir bien”.

Sobre Tuchel: "Los jugadores están detrás del entrenador. He leído muchas cosas como que no controlaba su vestuario, no sabía cómo lidiar con los egos. Es una temporada extraordinaria, la mejor. Por supuesto, hubo altibajos esta temporada, pero le pasa a cualquier entrenador".