Mazzola, en Goal: "Messi merece todo lo bueno que le pase pero el mejor es Di Stéfano"

El capitán de la Grande Inter que lo ganó todo en los sesenta siente debilidad por ambos argentinos y advierte de que "nos costará mantener a Lautaro"

ENTREVISTA EXCLUSIVA

Sandro Mazzola (Turín, 1942) es una leyenda por derecho propio. Compartió vestuario y liderazgo de la Grande Inter que lo ganó todo en los sesenta con Luis Suárez, el gallego, y tuvo la oportunidad de medirse en el campo a Pelé, Di Stéfano y Johan Cruyff. Por una década no llegó a coincidir con Maradona en el calcio y hoy celebra por igual tanto el sexto Balón de Oro de Leo Messi como su ausencia, tras quedarse en por decisión técnica en un partido intrascendente para el Barcelona, en San Siro.

El Barcelona ha sufrido los últimos años contra el Inter y hoy no estará Messi. ¿Saldrá vivo el Barcelona esta vez de San Siro?

"No es tanto lo que un Barcelona sin Messi deba temer sino que el Inter no olvide que su ausencia puede estimular que cualquiera de las demás estrellas azulgrana a hacer un gran partido. El Inter tendrá que estar muy atento aunque el Barcelona no se juegue nada".

El Inter apura sus opciones. ¿Cree que ha merecido más en la ?

"Quizá un poco más, sí. Pero quizá entonces todavía no existía la mentalidad de poder hacer grandes cosas en la Champions League, esta posibilidad se ha ido abriendo en la medida que hemos visto tan buenas actuaciones del equipo".

¿Es el Inter más potente desde 2010?

"Aquel equipo era muy fuerte, no tengo claro que este se le pueda comparar, por lo menos a día de hoy. Seguramente no tardaremos en descubrir si está a su altura pero es muy difícil igualar lo que hizo aquel equipo a pesar de que hoy veo un equipo muy competitivo y que hace las cosas bien".

¿Qué le da Conte a este equipo?

"La mentalidad de equipo grande. Es un entrenador que trabaja mucho en la mentalidad de los jugadores. En este aspecto me recuerda mucho a Helenio Herrera, era un técnico que primero te entrenaba la cabeza y luego te entrenaba las piernas. Con ellos los futbolistas salen al campo y hacen cosas que antes creían imposibles. Lo sé por experiencia".

Sin Nicolò Barella, ¿sería Arturo Vidal un buen fichaje para el partido de esta noche?

"Sin duda. Sería un gran fichaje, es un jugador que me gusta mucho. Me pregunto cómo Conte se metería en su cabeza para descargarle de responsabilidad y que jugara libre. Creo que mezclarían muy bien y ya lo hicieron de hecho".

Pensando en el mercado de invierno, ¿está el Inter en disposición de satisfacer las exigencias del Barcelona por el chileno?

"La verdad es que si recupera a alguno de los lesionados no haría falta fichar a nadie más, creo que la plantilla de este año del Inter es muy competitiva tal y como está".

Messi lo verá desde casa junto a sus seis Balones de Oro. ¿Le parece un reconocimiento adecuado a su talento?

"¿Seguro que no lo traerán escondido para sacarle al campo en el último momento? Bromas al margen, estos días me he preguntado varias veces si a los treinta y dos años sigue siendo el mejor y, viendo lo que hay, creo que no hay discusión. Messi sigue siendo el mejor jugador del mundo y merece todo lo bueno que le pase".

Usted jugó junto a Luis Suárez y contra Di Stéfano, Cruyff y Pelé, también vio a Maradona en sus mejores años. ¿Quién es el mejor?

"Siempre fui un enamorado de Di Stéfano. Me acuerdo de la primera vez que le vi (en la final de la Copa de Europa de 1964, ndr), justo cuando salí de los vestuarios para empezar el partido me quedé helado ante él. Estaba frente a mi ídolo, al que solo había visto por la televisión, y perdí el mundo de vista. A un cierto punto vino el capitán, Armando Picchi, me puso una mano en la espalda y me dijo, oye Sandro, nosotros vamos a jugar a fútbol, ¿prefieres quedarte a mirar a Alfredo o te vienes con nosotros? Lo hacía todo. Defendía, construía y atacaba, era imparable. Fue el mejor de todos".

Sí estará Lautaro, santo y seña de este Inter. ¿Qué valora en el argentino?

"Es un jugador que me gusta mucho. Cuando veo los partidos suelo imaginar qué haría yo en cada situación en la que un atacante recibe el balón y normalmente soy capaz de adivinar qué hará el jugador. Con él no lo consigo nunca, siempre hace cosas que me sorprenden. Es un tipo que no me engaña solo a mí, es capaz de engañar a cualquier defensor y a cualquier rival. Es un fenómeno".

¿Será capaz de retenerle en verano el Inter?

"Será muy difícil. Quizá tenga que vender a algún otro jugador para poder mantenerle pero yo haría lo que fuera por mantenerle en el equipo".