Mauro Zárate renovó con Boca hasta junio 2021: los detalles del contrato

Con la continuidad de Tevez abrochada, ahora el Xeneize también puede festejar que se queda el otro delantero.

Mientras todos los ojos miraban a Carlos Tevez y su lucha con el departamento de fútbol , comandado por Juan Román Riquelme, otra de las figuras del plantel de Miguel Ángel Russo también se quedó libre. Para Mauro Zárate, el problema que afrontaba la institución era claro y, por eso, desde el círculo íntimo trascendió que él no tenía problema en esperar a que se resolviera lo del Apache antes de sentarse a negociar por su cuenta . Con la situación del capitán resuelta, finalmente llegó el acuerdo con Boca y el anuncio oficial de su renovación.

LOS DETALLES DE SU NUEVO CONTRATO

Con esta imagen, el Xeneize oficializó la extensión de contrato del jugador: firmó por un año, hasta junio de 2021, con la opción de extender el vínculo por seis meses más . "¡Hay Mauro para rato!", festejó el Xeneize desde sus redes sociales, para alegría de los hinchas. Además, aceptó una fuerte rebaja salarial con un tope del valor del dólar .

"Creo que después de esto, solo jugaría afuera. En el país no jugaría en ningún lado" , aseguró, horas más tarde, el futbolista en diálogo con Radio La Red . "Tenía varias ofertas, pero decidí quedarme a cumplir el sueño y lograr la copa" , agregó. También se refirió a su rendimiento durante los últimos dos años y aunque dijo que no se siente en deuda, aseguró que está "tratando de recuperar la regularidad para volver a estar al cien por ciento".

Por otro lado, realizó una pequeña mención a su cruce con los hinchas de Vélez desde que dejó el club y descartó cualquier tipo de relación: " Me dio mucho y yo también le di un montón. Regresé y lo deje en Primera. Yo me hago cargo de lo que dije, pero la palabra traición no da. Lo dijo un familiar mío imagínate si no lo va a decir la gente. Traición es otra cosa ".

POR QUÉ SE QUEDÓ LIBRE

Cuando Zárate sorprendió a todo el mundo del fútbol y decidió pasar a Boca, desde el Xeneize se dio a conocer que el delantero había firmado un contrato por tres temporadas, hasta junio de 2021. Técnicamente era cierto, pero no se mencionó un detalle: el último año del vínculo estaba condicionado al cumplimiento de una cláusula por parte del futbolista durante 2019/20. Era necesario que el atacante disputase al menos 45 minutos en el 50 por ciento de los partidos oficiales .

De los 33 encuentros que jugó el club de la Ribera entre la Superliga 2019/20, la Copa Superliga 2020, la Copa 2019, la segunda fase de la 2019 y la fase de grupos de 2020, Mauro participó en 18. Si bien esa cifra representa más de la mitad de los cotejos, sólo en nueve (el 27% del total) estuvo en el campo de juego la cantidad de minutos necesarios .