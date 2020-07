Mauro Quiroga abre la puerta para jugar con la Selección mexicana

El Comandante confesó que de existir la posibilidad, pensaría en vestir la Tricolor.

Pocos delanteros extranjeros en años recientes se han adaptado tan bien al futbol mexicano como lo pudo hacer Mauro Quiroga. En solo dos torneos, el Comandante logró marcar 18 tantos con , que fiel a su costumbre lo vendió por una muy buena cantidad al .

El atacante argentino se siente muy a gusto en y estaría entre sus posibilidades hacer huesos viejos en nuestro país. Incluso, en entrevista con ESPN aseguró que ya se plantea la posibilidad de jugar con la Selección mexicana.

“La realidad no es una decisión fácil, elegir jugar para México. Uno sueña con defender con la playera de tu país, desde chico. Pero no es una decisión fácil. Sería una gran posibilidad, estar en la Selección Mexicana. Obviamente, si apareciera la opción, la verdad sí me lo plantearía. Estoy muy cómodo en México, aquí encontramos nuestro lugar”.

Al expresar los motivos por los que se ha sentido tan a gusto en tierras aztecas, el Comandante priorizó la calidad de vida y estabilidad familiar: "Estoy agradecido con la vida y el fútbol de poder llegar aquí. No estoy para nada arrepentido, todo lo contrario, totalmente agradecido. Hoy tengo la posibilidad de disfrutar de mi familia y que yo esté muy bien; que mi hijo se esté educando muy bien, me ha dado una tranquilidad enorme de cara al futuro", dijo para cerrar el fichaje bomba del Atlético San Luis.

Sin embargo, el futbolista formado en enfrenta tres problemas para aparecer en el Tricolor. El principal, es que en un año y medio de gestión, Tata Martino no ha convocado a ningún naturalizado, teniendo precisamente en la posición de Quiroga diveras opciones interesantes.

Posteriormente, habría que tomar en cuenta que el reglamento FIFA vuelve elegibles a los jugadores naturalizados para representar a una Selección hasta después de cinco años viviendo ininterrumpidamente en su nuevo país, por lo que Quiroga estaría habilitado para jugar con México hasta sus 34 años, edad que disminuye notablemente sus posibilidades.