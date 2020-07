Mauricio Tapia cree que es el momento de que Comunicaciones gane títulos

El entrenador Crema platicó con su plantel a través de la aplicación Zoom.

Aún sin fecha para reanudar actividades, Mauricio Tapia tuvo una charla con los jugadores de Comunicaciones, planteando los objetivos para el próximo semestre y estableciendo cómo será el plan de trabajo Crema.

La plática se realizó a través de la plataforma virtual Zoom, dando la bienvenida a todos los integrantes y con un discurso que motivará a más de uno. "Necesitamos ganaar títulos. Ya no alcanza con buenas participaciones. Creo que es obligatorio ir por ese camino. No me queda duda que con el plantel que hemos armado, con la calidad de personas que tenemos y lo comprometidos que están van a seguir estando en ese objetivo".

"Quiero darle la bienvenida a todos para iniciar este nuevo desafío. Quiero agradecerle a todos la predisposición y el esfuerzo en toda esta etapa de la pandemia", dijo al recibir a sus pupilos el técnico Crema.