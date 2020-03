Mauricio Pinilla presiona a Piñera por cuarentena argentina: "¿Y Chile cuándo?"

El delantero 'pirata' no esconde su malestar por la lentitud en medidas radicales en su país de origen, donde avanza y avanza el COVID–19.

El goleador Mauricio Pinilla reaccionó apenas el Presidente Alberto Fernández decretó la cuarentena total en para la prevención del coronavirus. Lo hizo preguntándole "¿y cuándo?" a Sebastián Piñera.

Argentina 🇦🇷 en cuarentena TOTAL...!! Y chile 🇨🇱 cuando @sebastianpinera — Mauricio Pinilla (@pinigol51) March 20, 2020

Cabe recordar que Pinigol posteó un decidor "ayudémonos entre nosotros" cuando Jaime Mañalich, Ministro de Salud, todavía no decretaba la suspensión de clases para los colegios. Aunque la facultad de tomar la decisión quedó en manos de Piñera, que anunció que no habrían más clases en recintos municipales, y de Raúl Figueroa, jefe de la cartera de Educación, que sumó a los particulares.

Es más, hace una semana el ariete de había pedido en su Twitter "medidas concretas para evitar expansión del virus" y señalado que "sería trágico terminar como , u otros países completamente paralizados por el contagio".

En esta oportunidad, Pinilla retwitteó diversos mensajes informativos sobre el estado de alerta en que se encuentra el mundo. El de Margarita Maira, por ejemplo, alertaba sobre los 73 casos de un colegio en Santiago e incluía un "ojalá vamos entendiendo por fin cómo funciona la cosa, Gobierno de Chile". Y el de El País, informaba de la cuarentena indefinida para los 40 millones de californianos.

El ejemplo argentino que pide replicar el ex incluye un distanciamiento social de 11 días en los que no se pueden realizar reuniones, eventos, medios electrónicos para realización de trámites, no compartir el metro cuadrado con nadie, no exceder el 50% de un espacio, no usar transporte público salvo extrema necesidad ni compartir utensilios. Además, en Argentina se está promoviendo el trabajo a distancia "en la medida que sea posible" y la cancelación de actividades no esenciales. Chile, recién este viernes, anunció el cierre de cines, restaurantes, pubs, centros deportivos y teatros en pleno Estado de Catástrofe.