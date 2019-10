Mauricio Pinilla: "Me arrepiento profundamente de haberme ido de la U"

El atacante, actualmente de los registros de Coquimbo Unido, se refirió a su abrupta salida del cuadro universitario a mediados de 2018.

Colo Colo y Universidad de animarán este sábado la edición número 186 del Superclásico del fútbol chileno en el Estadio Monumental. Y en la antesala de este encuentro, el otrora goleador azul Mauricio Pinilla -actualmente de los registros de - se refirió a su abrupta salida del CDA a mediados de 2018.

“Me arrepiento profundamente de haberme ido de la U. Debiera haberme quedado y haber arreglado el tema por el cual yo estaba tan molesto con otras personas de mayor rango. No con las que yo estaba discutiendo y peleando”, relató en diálogo con la Revista Sábado de El Mercurio.

Asimismo, tras ser consultado por las razones que lo motivaron a aceptar el ofrecimiento de de Santa Fe, el ariete comentó que estas pasaron por la incomodidad que le generaba ciertas situaciones que pasaban dentro de la escuadra laica.

“Cuando llegó la propuesta (de Colón), los dirigentes que me tienen tanto cariño nunca se acercaron, nadie me habló, nadie me llamó, nadie dijo nada; llegaron y aceptaron la oferta que había llegado de afuera”, indicó.

Al mismo tiempo que agregó que “estaba tan incómodo con lo que estaba pasando en la U, que busqué una salida para evitar problemas, pero obviamente después me arrepentí. Estoy muy arrepentido de no haber solucionado el problema”.

Además, mencionó que: "Después me encontré con Carlos (Heller), hablamos, me invitó a su casa y conversamos y lo solucionamos en cinco minutos. A mí me pintaron el tema de otra forma; lamentablemente confirma lo que yo pensé siempre: el de abajo me quería sacar y le pintó la cosa a los dirigentes de manera distinta".

Finalmente, el delantero se refirió a un posible retorno a , dejando una puerta abierta al retiro: “Hoy es difícil, creo que los más perjudicados fuimos la gente y yo, porque el resto de los involucrados ya no está ninguno, los echaron a todos. Aparte que no sé si voy a jugar el próximo año, lo más probable es que no”, cerró.