Mauricio Isla es seguido de cerca por dos equipos españoles

El defensor de 32 años parecía tener su destino encaminado hacia Boca, pero Valencia y Real Betis aparecieron en su horizonte.

Después de terminar su contrato con Fenerbache, Mauricio Isla expresó su deseo de continuar su carrera en Sudamérica. Y ahí apareció con fuerza el interés de Boca Juniors. Sin embargo, parece que el lateral de 32 años todavía tiene pretendientes en Europa: y Real mostraron interés por sus servicios.

Hace unas semanas, a través de una transmisión de Instagram, el chileno había respondido algunas consultas de sus seguidores y allí comentó que el Xeneize ya le había realizado una interesante propuesta.

"Si te llegara una oferta de Boca y una de la U (e , siendo la de Boca la mejor, ¿te vendrías a la U?", le preguntaron al Huaso que respondió sin vueltas: "Hasta ahora sólo me ha llegado una oferta de Boca". Y agregó: "Claro que me gustaría jugar en Boca. Tiene mucha historia y a cualquier jugador le encantaría jugar en la Bombonera".

Más equipos

EL MERCADO DE FICHAJES DE LA SELECCIÓN CHILENA

Pero ahora aparecieron estas dos nuevas opciones desde -según publicó este lunes TyC Sports- y la posibilidad de sumar una nueva experiencia en una de las grandes ligas del viejo continente podría inclinar la balanza para el jugador de la Selección de Chile.

El artículo sigue a continuación

La propuesta de los Béticos, eso sí, no es nueva. Según apuntó Estadio Deportivo hace unos días, el chileno optaría por el equipo que también pretende a Manuel Pellegrini como técnico, al "no haber barrera con el idioma, a priori, facilitaría la adaptación. No obstante, también está casado con una española, por lo que además de tener otro motivo para querer probar en La Liga, no ocuparía puesto de extracomunitario. Y éste es un requisito importante, pues el Betis ya tiene cubiertas las tres plazas".

De concretarse, el ex , , Olympique de y Queen’s Park Rangers, entre otros equipos, ocuparía el hueco que dejará la salida de Antonio Barragán, al que el club no le ha renovado, y luchará por el puesto con Emerson.