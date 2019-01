¿Matías Suárez a River? "Ojalá que salga algo nuevo para su carrera"

Gallardo llamó al jugador de Belgrano para pedirle que sume al club de Núñez. En Córdoba no piensan en su salida. La palabra de su esposa

En medio de la ola de rumores de distintos jugadores que podrían llegar a Núñez, y mientras Robert Rojas se convirtió en el primer refuerzo de River , Marcelo Gallardo ya tenía decidido el nombre del segundo futbolista que quiere incorporar a su plantel.

Matías Suárez es el último apuntado por el entrenador del Millonario para reforzar el ataque de su equipo luego de la venta de Gonzalo Martínez y del retiro de Rodrigo Mora. De hecho, el propio Muñeco se comunicó con el 10 de Belgrano para intentar seducirlo y la respuesta del futbolista fue positiva.

Sin embargo, el club cordobés no tiene ninguna intención de desprenderse de su capitán -que tiene contrato hasta mediados de 2022- y mucho menos de cara a un semestre en el que se juega la permanencia en la Primera División.

Por el momento, desde Córdoba aseguran que no llegó ninguna propuesta formal por Suárez , quien no tiene cláusula de rescisión en su contrato. En caso de que el interés del Millonario crezca, Belgrano pediría no menos de tres millones de euros para sentarse a negociar por el jugador de 30 años.

El artículo sigue a continuación

Por su parte, la esposa de Suárez, Magalí Olave, confirmó que la chance de que juegue en River está. "Existe la posibilidad (de ir a River) y de hacer un montón de cosas que uno se siente preparado. Ojalá salga algo nuevo, sobretodo por su carrera", aseguró, en declaraciones a Telenoche Córdoba. ¿Será una señal?