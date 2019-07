Mathias Pogba llega al Manchego y lanza un mensaje sobre el Real Madrid y el fichaje de su hermano Paul

El delantero de 28 años jugará en Tercera División y avisa: "Si a mi hermano le toca venir al Real Madrid, ayudará".

El posible fichaje de Paul Pogba por el se está convirtiendo en uno de los culebrones del verano y se ha escrito un nuevo episodio con el fichaje de su hermano Mathias por el Manchego de Ciudad Real de Tercera División.

El delantero de 28 años jugará en y se mueda a sólo 2 horas en coche de Madrid, donde podría acabar residiendo su hermano aunque asegura que la operación no está relacionada. "Estoy aquí porque estoy aquí no porque mi hermano pueda venir. Mathias Pogba quiere venir aquí. Ahora en mi carrera había tenido muchas lesiones y entonces hablé con mi agente, que contactó con el club y me dijo que me iban a dar lo máximo para volver a mi nivel. Eso es lo que quiero ahora, no por tener el apellido Pogba tengo que esperar a un gran equipo. La oportunidad está aquí y la cogí", explicó en AS.

No obstante, sí se ha expresado sobre el interés de los merengues en fichar a su hermano y que deje el : "Estamos tranquilos, siempre tranquilos. No porque haya rumores de que va a venir aquí. Vivimos como siempre. Si tiene que venir va a venir y si no tiene que venir no va a venir. Mi hermano... pienso que en cualquier equipo puede ayudar. Si toca el Madrid, va a ayudar al Madrid. Yo quiero siempre lo mejor para mi hermano. Si piensa que es el mejor equipo para él, va a venir".