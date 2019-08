Mason Mount, la joven estrella del Chelsea que sueña con seguir los pasos de Lampard

El canterano Blue viene de destacar en Derby County bajo las órdenes del legendario ex mediocampista inglés, que ahora lo entrena en Stamford Bridge.

Las oportunidades para los jugadores jóvenes son escasas en . Muchos muestran destellos antes de desvanecerse de la memoria, otros caen en la oscuridad a través de cesiones mal planificadas ​​y una categoría juvenil intrascendente, y rara vez tienen la oportunidad de mostrar su potencial en su clubes.

El gusto del por ceder a sus estrellas por el mundo no ha pasado desapercibido en las últimas temporadas: no menos de 39 jugadores estuvieron entre Inglaterra, , , y otros países la temporada pasada. Después de ser nombrado el Jugador del Año en el Vitesse con 19 años la temporada pasada, Mason Tony Mount (10/01/1999, Portsmouth) destacó bajo la tutela de la leyenda Blue Frank Lampard en el , que se quedó cerca del ascenso a la Premier League el curso anterior. Mount sigue siendo la joven estrella de Lampard, pero ahora en Stamford Bridge.



En 2018/19, Mount se ha consagrado como el centrocampista creativo de Derby con una serie de excelentes actuaciones. El delantero de 20 años jugó la pasada temporada cedido en el Derby County, donde marcó once goles en 44 partidos y eso le valió para ser convocado para la Nations League (convocado ante y ). En julio de este año, volvió al Chelsea y renovó con los Blues hasta 2024.

Lo que más ha llamado la atención a su entrenador es su polivalencia. "Puede llegar a ser realmente bueno, puede llegar arriba, al más alto nivel porque tiene 19 años y juega con habilidad y calidad; técnicamente es brillante, pero también su ritmo de trabajo no debe pasar desapercibido. Es tan rápido como para dejar el centro del campo e ir y presionar al rival, ya sean defensores o mediocampistas, lo que lo convierte en el centrocampista total. Nunca debería considerársele un número 10 porque hay mucho más en su juego, pero marcará tantos goles como un 10. En algún momento regresará al Chelsea. No quiero pensar en eso ahora pero, cuando lo haga, creo que va a dar guerra", decía el año pasado Lampard a Sky Sports.



Mount fue invitado a entrenar con el equipo de Gareth Southgate antes del Mundial de 2018 después de dejar una impresión tan positiva en Vitesse. Además, marcó en su debut con la Sub- 21 y ha ganado 36 partidos en cinco torneos juveniles internacionales. Sin duda, la cumbre de su floreciente carrera con los Tres Leones llegó en 2017, cuando ayudó a los Sub-19 a ganar el Europeo.



Sin embargo, aún queda mucho por delante para el joven Mount, que este domingo marcó su primer gol oficial con la camiseta del Chelsea. Lo hizo ante el Leicester y en su tercer partido con la camiseta de los capitalinos (había disputado los 90 minutos en Old Trafford, en la primera jornada de la Premier League, y 46' en la ante el , convirtiendo su penalti en la tanta que dio el título a los Reds).



"Chelsea es el objetivo principal para mí, quiero jugar en el primer equipo. Frank [Lampard] ha estado brillante. Hemos hablado mucho cara a cara antes y después de mi fichaje. Siempre estoy hablando con él y para mí, como mediocampista ofensivo, no podría aprender de nadie más grande o mejor que él. Siempre salgo a un partido tratando ayudar y de conseguir un gol, quiero influir en los partidos", decía en 2018 Mount al Telegraph. Su sueño se está haciendo realidad.