¿Mascherano pudo haber sido el entrenador de la Selección argentina?

El santafesino rompió el silencio tras su retiro de la Albiceleste: Sampaoli, el golpe de Rusia 2018, Messi y hasta la chance de ser el DT del equipo.

Javier Mascherano fue un referente indiscutido de la Selección argentina durante más de una década, hasta que se retiró después del duro golpe que significó Rusia 2018. Por eso, no fue extraño que, en medio del desconcierto absoluto que reinó post Mundial durante la búsqueda del sucesor de Jorge Sampaoli, su nombre haya sonado como una de las opciones para hacerse cargo de la Albiceleste. Una cuestión que al santafesino no se le pasó nunca por la cabeza.

"No me lo ofrecieron, pero escuché por ahí que había salido algo. ¿Si me animaría a agarrar? No, ni loco. No es lo mismo estar adentro de la cancha que afuera, cambia muchísimo. Hoy en día me siento jugador, tengo ganas de seguir y no sé qué voy a hacer el día de mañana, no tengo claro qué voy a hacer", aseguró el mediocampista de Hebei Fortune en diálogo con Fox Sports, en la que fue su primera entrevista luego de su salida del combinado nacional.

El Jefecito también se refirió al traumático ciclo de Sampaoli y negó haber tenido problemas con el DT: "No volví a hablar con Jorge. Está claro que ni él ni nosotros le pudimos encontrar la vuelta a su idea, el nivel no estuvo a la altura de lo que podíamos dar. Pero sigo pensando que es un gran entrenador. Yo nunca vi que hubiera diferencias dentro del cuerpo técnico, tanto con Sampaoli como con Beccacece tenía muy buena relación, de ida y vuelta. Jorge es un entrenador al que le gusta dialogar con los jugadores para saber cuáles son sus sensaciones dentro de la cancha".

En ese sentido, Masche también se refirió a las versiones que marcaban su excesivo poder dentro del grupo: "Por momentos se me ha hecho cargo de un montón de cosas que no estaban en mis manos. Llegaron a decir que yo manejaba todo ahí adentro, como si fuera el presidente de la AFA. Yo simplemente siempre fui alguien que intentó unir desde los dirigentes a los técnicos y a los jugadores. Quería crear un clima bueno para que las cosas fueran de la mejor manera, a veces lo logré y otras, no".

Por otra parte, el jugador también habló de las críticas que recibió en el último tiempo por su rendimiento en el combinado nacional: "Quedé muy expuesto cuando jugué de central y de lateral, pero yo siempre traté de jugar en la posición en la que me pedía el entrenador. Quizás me tendría que haber ido después de la final de Alemania, con todos los laureles, pero yo no soy así. Hubiera sido muy egocéntrico de mi parte. Jugué 5 finales y las perdí todas, tres por penales y una en el alargue. Evidentemente no tenía que ser para mí".

Finalmente, Mascherano también pidió por la continuidad de Lionel Messi en la Albiceleste: "Hace rato que no hablo con él, pero nadie dice que no vaya a volver para jugar el próximo Mundial o la Copa América. Ojalá que quiera seguir, tanto él como Agüero".