¿Más problemas para Ronald Koeman? Un posible candidato al Mundial se lesiona y se queda fuera

Stefan de Vrij, defensa de 34 años, se retiró lesionado en el minuto 80 del último partido de la Serie A contra el Bolonia. Su salida por problemas musculares podría poner en riesgo su presencia en el Mundial.

El Inter, ya campeón, jugó el sábado su último partido liguero y el técnico Cristian Chivu aprovechó para dar minutos a varios jugadores, incluido De Vrij.

El equipo remontó un 3-1, pero cuando llegó el 3-3 en el 86, él ya estaba en el banquillo.

El exjugador del Feyenoord pidió de inmediato su cambio y se sentó. A cuatro días del anuncio de la convocatoria para el Mundial, todo indica que De Vrij sufrió una lesión muscular.

Aún se desconoce la gravedad, pero su estado preocupa de cara al Mundial.

Antes, Matthijs de Ligt ya se había descartado, mientras que aún se desconoce si Jurriën Timber llegará en forma. El defensa del Arsenal ha vuelto a los terrenos de juego, pero su presencia en la final de la Liga de Campeones del sábado no está garantizada.

Para De Vrij sería su tercer Mundial, tras 2014 y 2022; suma 79 partidos y cuatro goles con Holanda.