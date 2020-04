Marvin Benárdez cree que el torneo debería anularse por la crisis

El jugador de Vida contó los problemas económicos que tiene que afrontar por el parate del fútbol profesional.

Los futbolistas también son víctimas de la crisis económica que se generó por la pandemia de coronavirus. Marvin Benárdez, jugador de Vida, contó que sobrevive por la ayuda económica de sus representantes y opinó que el Torneo Clausura debería anularse.

"Ha sido difícil porque ya son dos meses sin salario, ahora he tocado de mis ahorros, pero gracias a la ayuda de mis representantes junto a otras dos personas cercanas a mí me han ayudado bastante, me han comprado provisiones y he estado sobreviviendo con eso", declaró a Diez el extremo de 25 años.

Con respecto a la continuidad del campeonato, agregó: "Le han dado mucha larga al asunto, no es por ser pesimista, pero a estas alturas no creo que arranquemos el 16 de mayo, quizá allá en junio, pero es cuando te preparas para el próximo torneo, no se puede esperar más. Mi inclinación sería que se anule".

"Claramente se extraña bastante el fútbol, pero esta es la situación en la que estamos, tenemos que afrontarla para que cuando llegue, estemos todos completos", concluyó.