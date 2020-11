Martín Palermo tiene encaminado su arribo a Curicó Unido

Martín Palermo se perfila a volver a dirigir un equipo luego de su último paso por el mexicano en 2019. El legendario goleador del fútbol argentino tendría acordada su llegada a y se habla de que es cuestión de horas para que desembarque en el club de la Séptima Región.

Para el ex futbolista sería su segunda experiencia en , ya que estuvo al frente de entre 2016 y 2018. Su resultado más destacado fue el puesto de escolta de en el Torneo de Transición 2017. Anteriormente había sido entrenador de y en su país, en una carrera que empezó en 2013.

"Hay un acuerdo verbal con el técnico y estamos trabajando en los detalles. Deberíamos presentarlo el jueves. Está en todavía", expresó Freddy Palma, presidente de la institución albirroja en declaraciones que consigna La Tercera.

El Loco, como se lo conoce, parece haber superado a otros candidatos que aparecieron en el radar para hacerse cargo del plantel, como Jorge Pellicer, Héctor Tapia, Nicolás Córdova y Juvenal Olmos. Su arribo se produce ante la necesidad de encontrar un reemplazante tras la salida de otro argentino, Nicolás Larcamón, hace pocos días.

