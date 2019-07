Martín Lasarte: "Todavía hay Claudio Bravo para rato"

El técnico uruguayo, que coincidió con el chileno en la Real Sociedad, se refirió al posible regreso del arquero del Manchester City a La Roja.

Luego de casi un año de inactividad, por una lesión en el tendón de Aquiles de su pierna izquierda, Claudio Bravo fue considerado por Pep Guardiola para la gira de pretemporada del por Asia.

El arquero chileno fue incluido en la lista de 26 nombres de los Citizens para disputar los duelos amistosos en , Hong Kong y . Y su reestreno se produjo de gran manera: fue titular en la victoria por 4-1 ante el United de Manuel Pellegrini.

Y tras cumplir una gran actuación ante el elenco del Ingeniero, hubo una jugada en particular que destacó al ex . El formado en se lució evitando un gol de Javier Chicharito Hernández con una sensacional atajada al primer palo, lo que hizo recordar sus mejores tiempos en La Roja.

Así, abrió el debate sobre la posibilidad de volver a las nóminas de Reinaldo Rueda en los futuros compromisos de la Selección para pelear el puesto con Gabriel Arias, muy criticado en la pasada .

Y es que el otrora capitán fue marginado por el caleño de la cita continental, de la cual se coronó bicampeón en 2015 y 2016, por razones extrafutbolísticas, tras un quiebre en el camarín criollo luego de la eliminación al Mundial de . Desde el 14 de marzo del año pasado que Claudio Bravo no está relacionado directamente con el representativo nacional.

Al respecto, Martín Lasarte, que coincidió con el chileno en la entre 2009 y 2011, sostuvo en diálogo con Goal que el golero aún puede entregarle cosas al equipo que remató cuarto en el torneo de .

"Por la posición en la que juega, todavía puede dar muchas cosas. Claudio es un jugador que siempre se ha cuidado mucho y tiene un rigor en la conducta, la alimentación y el descanso muy importante. Es cierto que las lesiones importantes te pueden pasar factura pero, por todo lo demás, todavía queda Claudio Bravo para rato", dijo el uruguayo que actualmente dirige al Al-Ahly de la Primera División de .

Asimismo, y entre otros temas, recordó su paso por la escuadra española y se refirió a los rumores que lo ligaron a La Roja previo al anuncio del DT colombiano en reemplazo de Juan Antonio Pizzi.

"En la Real fuimos a cumplir unos objetivos y los cumplimos, regresamos a Primera y lo hicimos con una base de jugadores de casa, volvimos a hacer de Anoeta un fortín y luego logramos mantenernos en la categoría. Entonces pensé que podía haber opciones pero no se concretaron y luego aparecieron algunas ofertas interesantes en América y regresé. Lo cierto es que estoy abierto, igual que si hablamos de selecciones. Sin embargo, creo que el sentido de pertenencia es un plus y particularmente me veo ligado a , que tiene entrenador desde hace muchísimos años, seguramente le tendremos por muchos años más porque ha generado un proceso súper interesante. Todos tenemos nuestras ilusiones como humanos que somos y quién sabe", cerró quien hizo debutar a Antoine Griezmann en la Real Sociedad y a Luis Suárez en Club Nacional.

Cabe mencionar que a la escuadra de Pep Guardiola le quedan dos amistosos más antes de abrir la temporada oficial con la disputa de la Community Shield, el domingo 4 de agosto frente al , en Wembley. Este miércoles enfrenta al Kitchee, en Hong Kong, mientras que el sábado 27 se miden ante el Yokohama Marinos, en Japón. En ambos, Bravo asoma como titular tras la ausencia de Ederson.