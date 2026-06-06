Marten de Roon tiene un mensaje claro para Ronald Koeman: «Si no juego ni un minuto en el Mundial…»

Marten de Roon, centrocampista defensivo de 35 años del Atalanta, ansía el inicio del Mundial. En una entrevista con NU.nl admitió que ya había descartado su convocatoria con Holanda, pero finalmente viajará a Qatar.

Su llamada se debe principalmente a la grave lesión de rodilla de Jerdy Schouten. «Hay cada vez menos centrocampistas puramente defensivos», explica De Roon. «¿Cuántas opciones había para sustituir a Schouten? Kees Smit y Luciano Valente, que no están en la convocatoria, son algo más ofensivos que yo».

«Leí en los medios que podría estar en la mira, pero no hay que creerse todo», apuntó con sensatez. «Nunca me hice ilusiones, si no, te quedas destrozado cuando no se cumple».

Sin embargo, recibió la llamada de Ronald Koeman. «No he dejado de sonreír desde que me enteré de la noticia. Esa sonrisa no se me borrará de la cara en mucho tiempo», afirma De Roon, a quien le espera un papel importante dentro del grupo de jugadores de la selección holandesa.

«En la selección hay 26 jugadores, que en sus clubes suelen estar entre los mejores», explica el centrocampista. «Aquí son solo “uno más” y algunos tienen menos minutos o ni siquiera juegan. Eso es muy difícil, y también quiero estar ahí para ellos».

El seleccionador ya destacó tras dar a conocer su convocatoria para el Mundial lo importante que es mantener motivados también a los suplentes durante el torneo. «Me han dicho que eso no salió del todo bien en Alemania», afirma De Roon. «En los Países Bajos somos más individualistas, pero es clave que los jugadores del 20 al 26 también estén motivados».

Su mentalidad es clara: «Para mí es sencillo. Si juego desde el inicio, genial; si no juego y aun así hacemos un gran partido, también lo disfrutaré. Quiero vivir este último torneo de la forma más divertida posible».