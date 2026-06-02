Goal.com
En directoEntradas
+18 | Contenido comercial | Se aplican términos y condiciones | Juega responsablemente | Principios editoriales
Marten de RoonImago
Wessel Antes

Traducido por

Marten de Roon recibe un dorsal llamativo: esta es la lista completa de la selección holandesa

Netherlands
M. de Roon

Según la lista oficial de la FIFA, Marten de Roon usará el dorsal 3 en el próximo Mundial. Denzel Dumfries, Virgil van Dijk, Frenkie de Jong y Memphis Depay mantendrán sus números habituales.

Llama la atención que De Roon lleve el 3 y Jan-Paul van Hecke el 6, pues por sus posiciones cabría esperar lo contrario.

Bart Verbruggen, con el 1, se estrenará en la portería.

Holanda, además, usaría su camiseta de local en todos los partidos de la fase de grupos, según las capturas del mismo documento de la FIFA.

Amistosos
Holanda crest
Holanda
HOL
Algeria crest
Algeria
ALG
Anuncios