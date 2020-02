Mario Salas se queda sin crédito y suma otro punto para dejar Colo Colo

El entrenador albo sigue sin convencer, y el elenco del Cacique no logra retomar un buen ritmo.

no es protagonista, no sabe resolver ante la adversidad y su plantel pareciera ser de segundo orden, cuando en nombres tiene jerarquía de sobra. Por eso es que todas las miradas se ponen contra Mario Salas, quien no ha podido dar con un equipo que reconforte a los hinchas del Cacique.

Y es que el cuadro que remató en la segunda posición en el Campeonato Nacional 2019 debe enfrentar , pero con la cara que está mostrando hasta el momento, no es nada aupicioso su futuro en el torneo internacional.

Los pecados del Comandante se dan al dar jugadores por cortados, a no contar con ellos, citarlos y no hacerlos jugar, o sí. Un manejo poco pulcro del camarín que tiene como ejemplo a Nicolás Maturana, o al mismo Matías Fernández.

Para colmo de males este lunes terminó jugando con 10 jugadores, esto, debido a la expulsión de Carlos Carmona a los 54 minutos de juego cuando se imponía por 1-0 en el marcador, haciendo aún más compleja la labor de dar vuelta la tarea.

Malos resultados y forma de juego para Mario Salas, quien se va quedando sin créditos, donde no suma puntos en la tabla general, pero sí para ser despedido.