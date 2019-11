Mario Salas: "Hay señales que nos muestran que no están las condiciones para jugar"

El otrora DT de Chile Sub 20 no duda de que el movimiento social es más importante que el regreso del fútbol, programado para este fin de semana.

Mario Salas ofreció una conferencia nada de futbolera y cargada de contenido social en medio de la crisis que vive y justo después de la antes filtrada y hoy presentada tercera camiseta roja de .

Es que la ANFP hace esfuerzos para que la jornada 26 del fútbol chileno se juegue sea cómo sea y este viernes, por ejemplo, decidió que el duelo entre e pase a La Florida por la no autorización del Nicolás Chahuán. El Bicentenario albergaría el retorno del torneo a las ¡11 de la mañana! y el Comandante cree que no están las condiciones para jugar.

En ese respecto, Salas opinó que “hay señales que nos muestran que no están las condiciones para jugar. Los cambios de programación o lo que pasa con La Calera. Me parece que cambiar un partido de ciudad y que se juegue a las 11 de la mañana no es normal. Muchos equipos han tenido amenazas a los jugadores, lo que sin duda que repercute en una inseguridad personal tremenda. Hay equipos que tienen que salir a escondidas de sus ciudades, el fútbol no está normal. Tenemos que pensar en lo que pasa en la cabeza de los jugadores: es una parte importante saber qué pasa con ellos”.

El ex adiestrador de la planteó que existe desconocimiento por el futuro más cercano, y puso énfasis en el aspecto de la seguridad mientras prepara, inevitablemente, el programado cruce ante , mismo que Mauricio Pinilla cree imprudente que se lleve a cabo. Remarcó que “hay una fecha límite para ponerle fin al año, pero esto pasa por la ANFP. En este país están pasando cosas que quizás no pasan nunca más. Es un movimiento que ha tenido resultados impresionantes, no hay que dejarlo pasar. Hoy no se todavía si juego con Iquique la otra semana, pero tampoco puedo ser tan obtuso de pensar que hay mala intención de la ANFP. Hemos sido sobrepasados por un movimiento social muy fuerte en el país. No sabemos qué va a pasar con la seguridad en cada partido que se juegue, es algo realmente incierto”.

La incertidumbre del DT popular se justifica, en parte, en las publicaciones de algunas barras bravas durante la presente semana. Al revisar las redes sociales oficiales de la Garra Blanca, Los de Abajo y Los Cruzados, todas coinciden en llamados a no normalizar el retorno de la actividad. Señaló que "no podemos estar exentos a lo que aparece, sobre todo entendiendo que los jugadores están expuestos mediáticamente. No estamos exentos de lo que pasa, lo que llega de los hinchas, la ANFP, señales confusas de algunas situaciones. Estamos con la idea de comenzar a jugar, pero hay que comunicarse, preguntar, interiorizar. Estamos dejando el espectáculo aparte. En caso de que se juegue, la gente que paga por ir al estadio tiene que encontrarse con un espectáculo a la altura, ¿pero están las condiciones de estar a la altura?”.

"Es difícil mantenerse concentrado por algo así, sobre todo por transversal que es socialmente el fútbol. Hoy es un negocio, pero aún mantiene lo social de forma muy fuerte, es representativo y un evento masivo al contrario de lo que son otras profesiones. Cuesta mantenerse concentrado, pero por eso me saco el sombrero por mis jugadores", marcó también en otra respuesta que grafica su postura con respecto a las manifestaciones, mismas a las que se sumó en las calles de Santiago.

En el receso los albos ganaron sumaron un saldo de dos victorias (a Colchagua y Santiago Morning) y otras dos caídas (contra y ).

¿QUÉ OTROS TEMAS TOCÓ SALAS?

Chile despertó: “Yo creo que se están logrando cosas. Se congeló el alza del metro, la electricidad; el impuesto a las personas más ricas, se van logrando cosas. Aparece la nueva constitución y eso va a borrar el último vestigio de la dictadura, pero el mango lo tienen que tomar las personas encargadas, tomar todas estas ideas de la juventud y ponerlas en el tapete”

Tarea para los políticos: “Muchos políticos no lo quisieron ver y si son honestos y responsables con esto, se tienen que hacer cargo para llevarlo a una justicia más igualitaria. Ojalá logremos entender cuál ha sido el mensaje de esto, pero para mí debería continuar como un recordatorio permanente para lograr lo que queremos”.

La posición de los futbolistas: “Es lógico que los jugadores están con las demandas sociales ¿El futbolista de dónde viene? El 80 o 90% sufre lo que vive la sociedad en este momento, ellos vienen de abajo, del pueblo, es parte representativa. Ahora se encuentra en una posición gracias al fútbol, porque desde el fútbol sales de abajo y tienes la posibilidad de tener nuevas condiciones de vida. No sé qué otra profesión te da esta movilidad social que te da el fútbol. Nosotros esperamos que el que nace sin tener mucho, gracias a su esfuerzo y educación pueda tener un futuro distinto, como pasa en el fútbol”

La realidad de Chile y de su plantel: “La gente que no tiene para pagar educación no está con ustedes acá, esas desigualdades tenemos que romper. El futbolista lo entiende, nosotros tenemos 26 jugadores de diez comunas distintas, muchos tuvieron desgracias en sus casas para defenderse de los saqueos. Todos lo hemos sufrido, muchos se han manifestado de forma pública y dan sus percepciones de lo que está pasando”.

Puso al movimiento por encima de los objetivos: “No veo conveniencias personales en esto, trato de ser lo mas objetivo posible y empático con lo que sucede. La verdad no estoy pensando en si vamos a la o jugar una fecha más, porque hay algo más profundo y el fútbol debe ser un actor preponderante en el movimiento social”.