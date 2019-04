Mario Martínez respondió a las críticas del público y la prensa

El volante de Real España dijo que es consciente de que no fue su mejor torneo, pero no le gusta que se cargue toda la responsabilidad sobre él.

Mario Martínez respondió a las críticas del público y la prensa por su bajo rendimiento en el torneo. El volante de Real dijo que es consciente de sus malas actuaciones, pero no quiere que le carguen toda la responsabilidad a él.

"Soy consciente de que no fue mi mejor torneo, pero la gente está acostumbrada a decir que Mario es Real España. No es así. Este es un equipo que tiene varios buenos jugadores, el problema es que cuando gana Real España la figura es otro, pero cuando pierde Mario es el malo", declaró el futbolista.

La gente confía en uno y quiere ver que Mario Martínez siempre ande bien. A veces las cosas no salen, no solo a mí, a varios compañeros. Hay partidos en los que las cosas no se dan, pero solo queda meterle y en estos partidos que vienen es donde hay que meter todo el potencial que tenemos", agregó.

Por último, el jugador de 29 años de edad señaló lo que le parece que le falta a Real España. "Nos falta confianza y definición. Llegamos al arco rival en varios partidos pero no concluimos la jugada. A nosotros cuando nos llegan es gol y así nos tocó en estos últimos partidos", concluyó.