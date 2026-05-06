Marco van Basten: «No espero mucho de la selección holandesa, así que en el Mundial de 2026 animaré a…»

Marco van Basten lamenta la situación actual del fútbol italiano, según declaró a Sportmediaset. El exdelantero del AC Milan afirma que «la propiedad extranjera arruina el fútbol italiano».

Aunque el Inter llegó a la final de la Liga de Campeones la temporada pasada, el fútbol italiano ya no se puede comparar con el de hace décadas. La última vez que un club italiano ganó la Liga de Campeones fue en 2010, mientras que la selección nacional se ha perdido el Mundial por tercera vez consecutiva.

«Ahora hay muchos propietarios extranjeros en Italia que no conocen ni les importa la historia de los clubes. Es una lástima», afirma Van Basten. «Sería muy importante que el fútbol italiano volviera a manos italianas para regresar a la cima de Europa».

Lamenta sobre todo la caída del Milan, donde brilló: «Ya no es el mismo; espero que resurja, porque ahora el Inter manda en Italia y eso no me gusta».

Para Van Basten, el declive de la Serie A se nota en la selección: «Italia siempre tuvo un portero, un defensa, un centrocampista y un delantero de primer nivel; ahora faltan esas estrellas».

“Ahora apenas se les ve, y eso es raro. El fútbol italiano solía ser de talla mundial, pero ya no”, concluye Van Basten, quien, pese a la clasificación de la Oranje, tampoco confía en la selección holandesa.

«Soy seguidor de Holanda, pero no espero mucho de ella. Así que voy a apoyar a la Brasil de Carlo Ancelotti», afirma. Aunque Brasil es una potencia futbolística, la Seleção no está en su mejor momento: en la fase de clasificación para el Mundial quedó quinta. Este verano, en el Grupo C, se medirá a Marruecos, Escocia y Haití.