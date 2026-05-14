Marciano Vink elogia a un jugador de la Eredivisie: «Creo que es, sin duda, el gran descubrimiento de esta temporada»

Marciano Vink está impresionado por Darko Nejasmic. El centrocampista de 27 años fichó por el NEC de Nimega el verano pasado y se ha convertido en una de las figuras de la VriendenLoterij Eredivisie esta temporada.

«Mi favorito es Nejasmic», afirmó Vink el jueves en Voetbalpraat, en ESPN. «Me sorprendería que la próxima temporada siguiera como mediocampista defensivo en el NEC. Lo que ha aportado a este equipo es impresionante».

«Posicionalmente es muy sólido y, rodeado de artistas como Sano, Chery o Lebreton, ha tenido que cubrir espacios junto a Sandler o Kaplan. Lo que han logrado es increíble».

«Además, su técnica funcional es muy elegante. Por eso me sorprendería que siguiera en el NEC la próxima temporada; lo entendería si fichara por uno de los tres grandes de Holanda o por la segunda división alemana».

«Con una técnica tan funcional y elegante puede jugar en cualquier lugar; es el gran descubrimiento de la temporada», concluye Vink.

El NEC lo fichó el verano pasado, gratis, procedente del Sharjah FC de Emiratos Árabes Unidos. Rápidamente se hizo con un puesto en el once y desplazó al canterano Dirk Proper.

Esta temporada, el diestro ha jugado 31 partidos oficiales, 28 como titular, marcando cuatro goles y dando una asistencia.