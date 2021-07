Marcharse como agentes libres, la nueva estrategia de los mexicanos para jugar en Europa

Los futbolistas mexicanos han buscado quedarse sin contrato para vincularse sencillamente con clubes del Viejo Continente.

Conforme ha ido pasando el tiempo, los futbolistas mexicanos han intentado escapar de la Liga MX de diferentes formas, entre ellos la de quedar desligados de sus clubes para firmar fácilmente con entidades del futbol europeo.

En los últimos años, han sido diferentes los casos donde tienen su erupción hacia el Viejo Continente sin que se tenga que pagar un solo peso por su ficha, como sucedió con hombres como Antonio Briseño al Feirense de Portugal, Jesús Manuel Corona forzando su pase al Twente de Holanda, Eugenio Pizzuto al LOSC Lille de Francia y Edson Rivera al Sporting Braga de Portugal.

Ahora Santiago Muñoz busca seguir el mismo ejemplo y no ejercer una renovación con Santos Laguna para acelerar su pase en diciembre al futbol europeo. Esta situación lo ha llevado a ser enviado por el cuerpo técnico de los laguneros al equipo Sub 20 y no mantenerse en el equipo de Primera, con quienes llegó a la final del torneo Guardianes 2021.

Esto fue algo que intentó hacer en su momento José Juan Macías para su salida al Getafe, sin embargo contó con todas las facilidades de Chivas y se fue cedido por los próximos seis meses, un movimiento donde el Guadalajara podría salir beneficiado económicamente si se ejerce la opción de compra o es vendido a algún otro club.

Para ellos la fórmula es sencilla: al quedar seis meses para terminar su contrato se deben iniciar las negociaciones entre el jugador y la directiva o jugador, el agente y su directiva, sin embargo, estas se aplazan, no hay un solo acuerdo y al finalizar el vínculo con los equipos que son dueños de su carta, no están más atados a ellas. La FIFA permite que cuando queden los mismos seis meses puedan entablar charlas por su cuenta con las instituciones, en este caso con las del futbol europeo. Por ende, la entidad mexicana no recibiría un solo peso de ello.

Para algunos podrá ser mal visto, pero bajo la perspectiva del jugador e incluso parte de la industria, llega a ser algo bien visto pues no son sometidos a nuevos lineamientos que complican su futuro en un aspecto positivo.