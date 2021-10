Marcelo Salas disparó contra los detractores de Bielsa: "Si dices que no dejó nada, estás cagado de la cabeza"

El otrora delantero de la Selección defendió el proceso del rosarino en La Roja. "Es uno de los mejores entrenadores que tuve", dijo.

Marcelo Bielsa es un técnico que siempre ha suscitado comentarios en el lugar donde se encuentre. Su transcendencia va mucho más allá de un resultado. Con una marcada personalidad y un obsesivo rigor ético, el rosarino cuenta con admiradores y detractores por igual. Para el Bielsismo no existen grises, lo amas o lo odias. Y, claro, el otrora seleccionador de La Roja llegó a Chile a revolucionar un fútbol alicaído por décadas y cimentó las bases para que años después el combinado nacional pudiese obtener logros, algo que muchos aún cuestionan.

En ese sentido Marcelo Salas salió a defender su legado en diálogo con la revista Tribuna Andes. "La parte táctica que él dio a esta generación fue fundamental para lograr lo que se logró, porque en el fondo te ordenó. Más allá de cambiar la cabeza, que a todos les gusta hablar de que cambió la mentalidad, lo que hizo Bielsa es que te ordenó en la cancha. Te dio armas, porque a todo lo bueno que somos, le dio la otra parte, lo físico, el meter y atacar sin miedo. O sea, cuando dicen que Bielsa no dejó nada, es porque no lo tuviste o estai cagado de la cabeza", lanzó el Matador.

Asimismo, el exdelantero afirmó que fue uno de los mejores entrenadores que tuvo a lo largo de su carrera. "Para mí es uno de los mejores entrenadores que tuve. Yo venía de Europa, de estar con Lippi y una hora táctica, de Ericksson, de otra hora de táctico, con movimiento para acá y para allá. Entonces para mí no era algo nuevo, pero si tienes que evaluar a un entrenador por su trabajo, era uno de los mejores. Me dejó mucho, aprendí mucho".

Y añadió en la misma línea: "Lamentablemente fue al último -de su carrera-, quizás si hubiera sido un poco antes nos podríamos haber sacado provecho mutuo. Si llegaba un par de años antes podría haber llegado al Mundial. Yo ya estaba con la lesión de la rodilla, del tobillo, estaba muy averiado. Quizás podría haber llegado al banco, para 20 ó 30 minutos, pero en mi cabeza la idea era estar entrenando siempre, más con Bielsa, que no puedes no entrenar, entonces era una exigencia que no podía cumplir".

Por otra parte, rememoró cómo eran los entrenamientos bajo el mandato del actual DT del Leeds United. "Con nosotros no hablaba nada. Te daba las instrucciones, se daba vuelta y se iba. Te preguntaba si entendías. Te podía explicar una vez más y si no, chao. Se enojaba o cambiaba de ejercicio. Es un adelantado, sobre todo en la parte táctica, que es fundamental", sostuvo.

Finalmente, realizó un duro diagnóstico sobre el estado actual del balompié nacional. "Hace varios años que perdió calidad y nivel. No es por menospreciar, pero por algo hay jugadores de 40 años, jugando bien y no aparece el recambio. Esteban Paredes va a Coquimbo y hace goles. El 'Mago' Jiménez volvió con 37 ó 38 a Palestino y es titular, fue a la selección, meritoriamente, no regalado y creo que debió ir a la Copa América".

"El mismo 'Chupete' Suazo, que vuelve a los 40 años y haciendo goles. En un fútbol más competitivo, de más alto nivel, no podrías hacerlo. Esto te hace pensar que no está tan bien el fútbol chileno, que el nivel no es tan alto; se ve en los torneos, se aprecia una irregularidad en los equipos grandes. En Primera B es mucho peor. Un torneo muy parejo, que ganas al puntero y pierdes con el colista, o te toca una cancha horrible, o un árbitro que te cobró un penal que no existe o un gol que no fue y no hay nada que hacer, porque no hay VAR".

Y respecto al "Equipo de Todos" aseveró que es competitivo "porque los jugadores juegan afuera, desaparecen un tiempo, pero luego vuelven, como pasó con (Francisco) Sierralta. Al menos, vamos a tener selección, pero al fútbol chileno va a ser difícil levantarlo", sentenció.