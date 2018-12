Marcelo: "Isco está en el Madrid a muerte, como todos los jugadores"

Conferencia de prensa en Abu Dabi

Marcelo compareció en sala de prensa en la previa del duelo entre el Real Madrid y el Kashima Antlers, la segunda semifinal del Mundial de Clubes 2018 que se disputa en Abu Dabi. Esto ha sido lo más destacable de su comparecencia:

Mérito y "hambre" del Real Madrid, otro título en juego

"Creo que el mérito de este equipo es la unión que tenemos dentro del vestuario, el equipo lleva jugando mucho tiempo junto. Pero el Madrid no se para aquí, tenemos hambre de ganar títulos, estamos en una competición corta y queremos ganar de nuevo".

Acerca del despdido de José Mourinho en el Manchester United

"Estoy aquí para hablar del Mundial de Clubes, no de Mourinho. Es una pena porque es un gran entrenador y ahora está sin club. No soy yo quien decide si vuelve o no, pero le agradezco lo que hizo por mí en el Madrid".

Situación de los jóvenes en el vestuario del Real Madrid

El artículo sigue a continuación

"Cuando llegué al Madrid era muy joven y los que tenían experiencia me ayudaron a mí. Y nosotros con la edad que tenemos intentamos ayudar a los jóvenes. Ellos tienen que estar cómodos, trabajar y hacer todo para dejar al Madrid donde tiene que estar, que es arriba".

La situación de Isco en el Real Madrid

"Todos sabemos todos de su calidad, para mí es el que más tiene, Isco tiene habilidad. Le damos bombo a una cosa que no tiene mucho sentido, no hay que darle más vueltas. Isco está en el Madrid a muerte como todos los jugadores".