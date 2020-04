Marcelo Díaz revive el “Clásico de la Banana” ante Independiente

El chileno analizó la repercursión que tuvo su imagen comiendo la fruta en el duelo contra el Rojo. Además confesó que se quebró en la cuarentena.

A través de las redes sociales de Racing, Marcelo Díaz recordó junto a los socios de la “Academia” el denominado “Clásico de la Banana”. En ese partido, el exjugador de Universidad de fue la gran figura al anotar el gol del triunfo ante Independiente en el último minuto, cuando la Acadé estaba con nueve jugadores en la cancha. Además, se refirió a la repercusión que tuvo su imagen comiendo la fruta en medio del encuentro.

"No pensé ni siquiera que me iban a ver... pero tuvo tanta repercusión porque minutos después el que hace el gol fue el que se había comido la banana... No tiene una lógica ni explicación. Se creó algo tan lindo, que toda la vida se va a recordar como el clásico de la banana. En la cancha no pensé que eso iba a suceder. Me la comí porque necesitaba energía. No había en el banco y Augusto Solari salió corriendo a traerme una banana...", expresó en una charla a través de Racing Play.

Por otra parte, analizó cómo ha lidiado con la cuarentena a causa del Covid-19 y volvió a agradecerle a Eduardo Coudet​​, principal gestor de su llegada a Avellaneda.

Respecto al aislamiento social por la pandemia, el volante chileno confesó que se quebró. "La última vez que lloré fue cuando empezó la cuarentena, una semana después, más o menos... Desde que falleció mi hermana cuando tenía 16 años me puse una armadura para no llorar, una coraza para no sentir sufrimiento. Y la pelota siempre ha sido mi refugio, siempre la llevé bien, entrenando, viendo a mis compañeros", dijo.

Y en la misma línea, agregó: "Con la cuarentena llegó un momento en que me sentí muy solo. No sentí ese refugio que habitualmente tengo. En un baño de jacuzzi me agarró melancolía y me largué a llorar con mucha nostalgia. Necesitaba liberarme de esa contención que me había puesto yo mismo", relató.

Y sobre el Chacho confesó una anécdota: "Ya me había querido en el 2018. Yo estaba en la Libertadores. Soy hincha de la U de Chile, que justo estaba en el mismo grupo que Racing. Veía los partidos. La gente es muy fanática, me empecé a interiorizar un poco más y se dio la coincidencia de que tenía en el club muy buenos amigos. Me dijeron que era un club fenomenal, una hinchada perfecta y que estaban haciendo bien las cosas".

Finalmente, elaboró un equipo ideal de fútbol 5. "Para no complicarme no me pongo yo. Al arco a Claudio Bravo, uno de los mejores. De defensa a Nery Domínguez, me encanta cómo juega. Al medio a Charles Aranguiz, y yo con dos delanteros, Iago Aspas, con el que jugué en el y lo pongo a Alexis Sánchez. Imagina", cerró.