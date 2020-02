Marcelo Díaz: "Bielsa es el fundador de todo lo bueno que le pasó a Chile"

Pese a no ser dirigido por el argentino, el mediocampista reconoció la influencia que tuvo "El Loco" en el fútbol chileno.

Tras ser el héroe de Racing en el Clásico de Avellaneda del domingo, el chileno Marcelo Díaz fue el foco de la prensa en . En una de esas entrevistas, el mediocampista tuvo tiempo para hablar de la Selección chilena, más precisamente del paso de Marcelo Bielsa por La Roja.

"No tuve la suerte de ser dirigido por él, pero siempre he dicho que Bielsa es el fundador de todo lo bueno que le pasó a . Le cambió la mentalidad, lo hizo jugar una manera que antes no se usaba y le cambió la manera de entrenar a los jugadores", dijo el jugador de 33 años en una charla con Súper Fútbol.

Y agregó: "Todo eso te va enseñando y te hace crecer y madurar. El trabajo y esta forma que Bielsa tiene, da frutos. Te puede traer un título o no, pero lo que genera es muchísimo".

El formado en también destacó a Eduardo Berizzo, asistente de Bielsa en el equipo nacional y a quien el actual jugador de la Academia tuvo como técnico en :

"Él siguió la misma idea de Bielsa y es prácticamente lo mismo. Hace crecer a los jugadores de una manera inentendible. En de Vigo, un equipo que tal vez peleaba de mitad de tabla para abajo, terminamos jugando semifinales de y nos metimos en zona de , con lo difícil que eso es en España", cerró.