Marcelo Bielsa, entre la sinceridad por los "resultados desfavorables" y la comparación con la Selección argentina

Claramente emocionado por el ascenso y el título en la Segunda División de Inglaterra, agradeció a cada pieza de Leeds y minimizó las estadísticas.

Marcelo Bielsa fue el gran protagonista de un fin de semana donde no estuvo ajeno a la eterna polarización en torno a su figura, pero le dio una enorme alegría a sus admiradores al conseguir el ascenso y, luego, el título de la Segunda División de . Y fiel a su estilo aunque con una dosis de emoción, fue autocrítico respecto al análisis estadístico de su trayectoria y hasta trazó una comparación con su paso por la Selección argentina.

"Claro que esto me da alegría", remarcó el Loco ante la consulta por el aporte del título a su historial como entrenador, aunque luego aclaró que "si usted hace los porcentajes, hace 30 años que hago esto y haber incluido un título no cambia mucho los porcentajes desfavorables que yo tengo. Lo que sí me da mucha alegría es haber podido participar de este proyecto con este grupo de jugadores durante estos dos años. Yo recibo un reconocimiento muy marcado por mi trabajo, pero sinceramente pienso que más que la capacidad de mi conducción, lo que marcó una diferencia muy grande fue la capacidad de los jugadores".

Y decidido a mantenerse al margen del logro, subrayó que "quisiera que la atención no se fije en mí. Entonces, lo que tenga que ver con algo particular mío no considero que sea el momento para realizarlo. Es un momento para agradecerles a los jugadores. Dedicar el logro al público y agradecer al club y a sus autoridades por todo lo que nos permitieron".

En la línea del agradecimiento, destacó que "los 50 partidos que se jugaron en el año lo absorbieron 15 jugadores y eso es lo que permitió el éxito. También tuvimos un público de una generosidad y de una incondicionalidad muy grande".

Y por último, trazó la comparación entre las condiciones de trabajo hace 20 años en la Selección y la actualidad en Inglaterra: "Alrededor de un equipo en este tiempo hay 25 personas aparte de los jugadores. Cuando yo dirigí a la Selección argentina éramos cinco. Ahora hay un apoyo en la parte física, en la parte técnica táctica, en la logística, en la salud, en el mantenimiento de las instalaciones que usa el equipo, en la limpieza del lugar en que trabajamos, en el apoyo de la academia, en todos esos sentidos, sin excepción, el nivel del club ha sido inmejorable".