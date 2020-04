Marcelo Barovero no le cerró las puertas al regreso: "Hoy por hoy me siento capacitado para cualquier objetivo"

El arquero de Rayados es muy perfil bajo y más aún a la hora de hablar de un puesto ocupado por Armani. Sin embargo, se refirió a su posible vuelta.

No hace ni falta aclarar el bajísimo perfil que caracteriza a Marcelo Barovero, un futbolista que alcanzó la gloria de la con River convirtiéndose en protagonista inolvidable de definiciones ante Boca, por ejemplo en la Sudamericana del 2014.

Esa personalidad aún lo acompaña como huella de su extensa carrera y este martes se encargó de dar una muestra más de su carácter: "River siempre enseña que hay que hacer las cosas durante los 90 minutos y si no se vio en el resultado, hay que tener la suficiente comprensión para entenderlo y felicitar al rival. Es una línea que está bien clara en el club", sostuvo el jugador de Rayados de , en diálogo con Cómo te va, Benedetto?.

"Una cosa es lo que uno puede armarse como un sueño y otra es la realidad. Sé que las instituciones no están para casos individuales. Si en algún momento se abre la puerta y se da la oportunidad de regresar, uno tiene que estar a la altura y acorde de poder enfrentar las obligaciones del club. Hoy por hoy me siento capacitado para enfrentar cualquier objetivo que me pongan sobre la mesa", explicó sobre su posible regreso a Núñez.

Cauto, recordó también sus mejores partidos y le dedicó unas palabras al gran Amadeo Carrizo. "Cuando él llegaba era una inquietud de energía y optimismo, porque vivía con mucha alegría todo. Nunca lo voy a olvidar y siempre voy a estar agradecido", cerró el arquero del fútbol mexicano.