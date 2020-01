Marcelino rompe su silencio: "No miro atrás, porque no vale la pena"

"Peter Lim jugó como al parchís conmigo, con Mateu y Longoria, personas que él había elegido antes para sacar al club de su dinámica negativa"

"Pasé quince días fastidiados porque no veía justicia en esa decisión, pero miro el futuro y no miro atrás porque no vale la pena”. Palabras de Marcelino García Toral, ex técnico del CF, que concedió una entrevista a la Cadena SER de Gijón, donde habló sobre su salida del conjunto de Mestalla y cómo vivió esas decisiones de Peter Lim, máximo mandatario del club ché, que escogió presncidir de él en un banquillo que ocupó con evidente éxito, haciendo campeón al Valencia después de once años.

Marcelino, que desechó propuestas de Sporting de Lisboa y Everton para ser su entrenador, rompió su silencio para comentar que “no fue un problema contra mí, contra mi persona, contra el entrenador, fue una decisión contra las personas que el propietario había elegido para modificar la dinámica negativísima del Valencia CF con dos clasificaciones en el duodécimo puesto". En ese sentido, el asturiano está convencido de que Lim "primero confió en Mateu Alemany. Luego él en mí, con Pablo Longoria. Esas personas tomaron decisiones deportivas que cambiaron la dinámica del Valencia y en un momento decidió prescindir de los tres. Jugó como al parchís”, aseguró.

Por último, el último entrenador campeón de explicó que intentó "dar las suficientes soluciones, como así quedó demostrado en el Valencia CF y en la totalidad de experiencias que tuve, tanto en el punto de vista humano como profesional", para explicar que "después sucede lo que le puede suceder a los entrenadores,que el presidente decide prescindir de tus servicios. ¿Qué vas a hacer?”, dijo.