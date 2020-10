Marc Ciria cree que el préstamo de Goldman Sachs que pidió el Barcelona es para pagar salarios

"La Covid-19 no tiene nada que ver con la situación económica del Barcelona, es una mentira de la junta directiva"

La situación económica del FC es caótica. Al menos, eso se desprende de la visión que aporta Marc Ciria, socio fundador y director general de Diagonal Inversiones, que fue responsable económico de la candidatura de Joan Laporta en las elecciones del Barcelona. En una entrevista concedida a la Agencia EFE, al periodista Sergi Escudero, Ciria considera que el préstamo que el club ha pedido a Goldman Sachs para financiar el 'Espai Barça ,en realidad, sirve para pagar los salarios de los jugadores de la plantilla a corto plazo.

Cuestionado sobre si la situación económica del FC Barcelona es grave, Ciria apunta lo siguiente: "Primero de todo, quiero dejar claro que la covid-19 no tiene nada que ver con la situación económica del Barcelona. Es una mentira de la junta directiva, la cual pretende que un club que facturará 700 millones de euros esté endeudado con 1.600. Esto es impagable con los mecanismos actuales del club", asegura. Por otro lado insiste en que "lo que dicen los números es que las dos únicas soluciones viables que plantea esta directiva son la conversión en sociedad anónima deportiva de la entidad o la entrada de un fondo de inversión internacional que deje al socio como propietario de un 30 o un 40%.".

En cuanto al crédito pedido por el FC Barcelona a Goldman Sachs, con la intención de financiar el Espai Barça, Ciria asegura que "Goldman Sachs no es conocido por prestar dinero, sino por hacer operaciones de entrada en sociedades para después salir de ellas revendiendo las acciones que ha comprado. Es un banco de inversión, no un banco de préstamo", explica, para después sostener que "que aparezca Goldman Sachs significa que el Barcelona no ha podido acudir a las entidades nacionales para incrementar la deuda. El motivo es evidente: el club debe a estas casi 500 millones de euros en deuda a corto plazo. Y la pregunta es fácil: ¿por qué en un contexto de pandemia y de crisis económica del club se decide tirar adelante el 'Espai Barça'?"

Esa pregunta retórica la resuelve el propio Ciria, afirmando que el préstamo de Goldman Sachs no se ha pedido para pagar el Espai Barça: "El club está utilizando la deuda a 30 años por el Espai Barça, del cual está hinchando claramente el resultado final del coste, para pagar los salarios de este ejercicio. Y a Goldman Sachs ya le parece bien porque está cobrando unos intereses entre el 3 y el 4% y si el Barcelona no le paga ya vendrá un señor. La pregunta es cómo se ejecutaría el impago de la deuda: ¿Con patrimonio del club? ¿Con el estadio? Porque cuando hay un préstamo de un banco de inversión las cláusulas son mucho más firmes que las de un banco tradicional. La junta necesita hacer esto para arreglar los números antes de irse y les da igual el Espai Barça porque no lo harán ellos", ha zanjado.

Por último, respecto a cómo afectará esta situación al próximo presidente que elijan los socios, Ciria cree que "el Barcelona tendría que volver a tirar de cantera. Un 60% de la plantilla debería estar formada por jugadores de La Masia y la masa salarial del primer equipo debería reducirse en un 30%. Además, se tendrían que renegociar con todas las entidades nacionales los préstamos que hay para pasarlos del corto al largo plazo y adelgazar la estructura de 540 trabajadores del club en un 30%. También se deberían buscar patrocinadores reales y dejar de tener directivos y ejecutivos que tengamos la sospecha de que se benefician de fichajes en el primer equipo y en el filial", añade.

Ciria asegura que no formará parte de la posible candidatura de Joan Laporta en las próximas elecciones. Cree que se necesitan ejecutivos que puedan dedicar mucho tiempo de sus jornadas al Barcelona durante por lo menos dos años, para poner orden en el club.Asegura que le falta tiempo ahora mismo para eso y que, en el futuro, ya lo valorará.