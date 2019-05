¿Maradona vuelve al fútbol argentino?

Aunque en Dorados confían en que seguirá por un año más, el Diez sería el principal candidato a reemplazar a Beccacece si no sigue en Defensa.

Pese a que hace sólo días el presidente de Dorados confirmó que ya habían alcanzado un acuerdo de palabra con Diego Armando Maradona para que continúe una temporada más al frente del equipo de Culiacán, en las últimas horas surgió un rumor que cayó como una verdadera bomba tanto en como en el fútbol argentino: el Diez podría dirigir a .

Mientras siguen negociando la renovación de contrato de Sebastián Beccacece, la cual se está tornando complicada, el presidente del Halcón, José Lemme, reconoció que le "encantaría" que el Diez se ponga el buzo de DT del club de Florencia Varela, subcampeón de la última Superliga.

"Estamos hablando para ver cómo podemos arreglarlo. Ojalá siga Sebastián, para nosotros sería realmente muy bueno", señaló el dirigente, en declaraciones a Radio Nacional, pero sin embargo, no descartó la posibilidad de Diego: "Me encantaría que venga Maradona, aunque sea para que se siente en el banco. Cómo no me va a gustar tener un personaje como Diego siempre es saludable para el club".

¿Cómo le fue a Maradona dirigiendo en el fútbol argentino? Su primera experiencia al costado de la cancha fue en el año 1994, en Mandiyú de Corrientes, equipo que supo jugar en la Primera División de a principios de la década del 90. Diego, suspendido por su dóping positivo en la Copa del Mundo de ese año, se juntó con su amigo Carlos Fren y tomaron las riendas del equipo por 12 fechas, en las que consiguió un triunfo, seis empates y cinco derrotas . Seis meses después de su salida por peleas con la dirigencia, Mandiyú descendería y luego quedaría sellada su desaparición. Pocos meses más tarde llegó a Racing, pero los resultados fueron similares: dos victorias (una en La Bombonera contra Boca), seis empates y tres derrotas en 11 partidos. ¿Será el momento de la revancha para Diego?