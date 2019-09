¿Se reflota el sueño de Gimnasia? Para Maradona "sería un honor" dirigir en el fútbol argentino

El Diez desmintió supuestos problemas de salud y aclaró que ningún equipo le hizo una propuesta oficial. "Siempre me gustaron los desafíos", dijo.

Lo que parecía un mero rumor, empezó a tomar forma luego de que Gimnasia La Plata decidiera ponerle punto final al ciclo de Hernán Darío Ortiz tras la derrota por 1-0 ante Argentinos en La Paternal: el apuntado para hacerse cargo de intentar dejar al equipo en Primera División es nada menos que Diego Armando Maradona. Y si bien en las últimas horas circuló la versión de una supuesta negativa por cuestiones de salud, el propio Diez se encargó de desmentirla y aclaró que "sería un honor" para él dirigir en el fútbol argentino.

"Hola a todos, quiero aclararles que yo no recibí, ni rechacé, ninguna propuesta de equipos argentinos, como andan diciendo. No tuve contacto oficial con ningún club. Estoy bien de salud y por supuesto que sería un honor para mí dirigir en mi país. Siempre me gustaron los desafíos. Le mando un abrazo a todos!", publicó Diego este martes por la tarde en su cuenta oficial de Instagram.

Todo empezó con una declaración de Rocío Oliva, quien había asegurado que a Diego lo llamaron desde el club y que el 10 de septiembre sería el día clave para su llegada , ya que para entonces conocería los resultados de la operación de su rodilla y sabría si los médicos le daban el visto bueno para volver a trabajar. Este lunes, incluso, estaba previsa una reunión de Comisión Directiva en la que el presidente Gabriel Pellegrino compartiría los detalles de la negociación y se tomaría la decisión de hacerle una propuesta formal .

Sin embargo, se rumoreó que Maradona había adelantado la consulta con los especialistas que lo intervinieron y que había recibido la negativa temida, ya que los médicos consideraban que todavía no está en condiciones de regresar a la vida laboral y que debía continuar con los preparativos para la operación que le realizarán en el hombro derecho. Ante este panorama, el exentrenador de de Sinaola salió a aclarar su situación en las redes sociales y le pasó la pelota a la directiva del club platense, que ahora tiene luz verde para intentar concretar lo que sería, sin dudas, una contratación histórica.