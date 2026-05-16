Manuel Neuer regresa como portero titular de Alemania, según Florian Plettenberg, de Sky Sport. El seleccionador Julian Nagelsmann lo incluyó en la prelista mundialista anunciada el jueves.

Su vuelta está confirmada, siempre que la lesión en la pantorrilla sufrida el sábado ante el Colonia (5-1) no revierta. Neuer fue sustituido a la hora de juego.

Nagelsmann, Neuer y Völler mantuvieron varias conversaciones en las últimas semanas y acordaron su regreso a la selección.

Neuer había anunciado su retiro de la selección el 21 de agosto de 2024, tras la Eurocopa que Alemania organizó. Parecía el fin de su etapa con la Mannschaft, pero sus sólidas actuaciones con el Bayern reavivaron el debate sobre su regreso.

El jueves se confirmó su inclusión en la prelista mundialista. Sky Sport asegura que, salvo contratiempos, Neuer viajará al torneo y será el titular.

«Su regreso al Mundial como número uno de Alemania es un hecho», escribe Plettenberg en X. «A menos que ocurra algo extraordinario y su sustitución contra el Colonia no tenga consecuencias graves, Neuer volverá a la selección».

La Federación Alemana debía entregar a la FIFA, como máximo el lunes, una prelista de 55 jugadores. Solo quienes aparezcan en esa relación podrán ser convocados finalmente para el Mundial, lista que Nagelsmann anunciará el 21 de mayo.

Con su regreso, Alemania recupera a uno de los porteros más experimentados del fútbol internacional. Neuer ha jugado 124 partidos y alcanzó su cima en 2014, cuando ganó el Mundial con Alemania tras vencer a Argentina en la final.

El presidente del Bayern, Herbert Hainer, lo elogió: «En los últimos partidos hemos vuelto a ver el gran portero que sigue siendo Neuer, incluso a sus cuarenta años». Y añadió: «Siempre me alegro de que los mejores jugadores estén presentes en un Mundial, pero al final eso es algo entre él y Julian Nagelsmann».

Además, el miércoles se confirmó que Neuer renovará un año más con el Bayern, hasta mediados de 2027.