Cómo ver el Manchester United vs Brentford con una VPN

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Previa del partido

Premier League - Jornada 12 28 nov 2026 - 10:00 Old Trafford

El Manchester United recibe al Brentford en Old Trafford el sábado 28 de noviembre, en un partido de la Premier League al que llega buscando respuestas.

Mauricio Pochettino sigue esperando su primera victoria como entrenador del United. Su etapa comenzó con una derrota por 4-0 ante el Liverpool, a la que siguió el empate 2-2 del miércoles frente al Sporting en la Champions League.

Aquella noche en Lisboa hubo dos penaltis en tres minutos, un empate del Sporting en los últimos instantes y una tarjeta roja para Youri Tielemans. Bruno Fernandes marcó dos goles, pero el United se marchó con un punto cuando consideraba que debería haberse llevado los tres.

Senne Lammens está en el punto de mira tras sus errores en Portugal. Pochettino ha respaldado públicamente a su portero y ha afirmado que la línea defensiva debe asumir parte de la responsabilidad.

El Brentford llega en mucho mejor momento. El equipo de Keith Andrews derrotó al Everton por 4-0 el lunes y ocupa la sexta posición de la tabla, mientras que el United es 19.º.

Leny Yoro está disponible después de que prosperara el recurso del United contra la tarjeta roja que vio en Anfield. Una comisión independiente dictaminó que la expulsión fue un error manifiesto.

Esto es todo lo que necesitas saber sobre el horario, cómo seguir el partido y qué esperar en Old Trafford.

Por ahora no hay información oficial disponible sobre el canal de televisión ni la retransmisión en directo de este partido. Los detalles de la emisión se añadirán cuando se confirmen.

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