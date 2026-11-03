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Manchester United vs. AS Roma, hoy en directo: ¿quién retransmite el partido por televisión y en streaming?

Manchester United vs Roma
Manchester United
Roma
Liga de Campeones

En la Champions League, el Manchester United se enfrenta a la AS Roma. Pero ¿quién ofrece o retransmite hoy el partido en directo por televisión y en streaming?

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EspañaMovistar+
MéxicoHBO Max
ColombiaDisney+ Premium Sur
ArgentinaDisney+
PerúDisney+
ChileDisney+
EcuadorDIsney+ Premium Sur
República DominicanaDisney+ Premium Norte
ParaguayDisney+
UruguayDisney+
Estados UnidosParamount+
  • Conéctese al servidor. Active la VPN y conéctese al servidor seleccionado para cambiar su ubicación digital (dirección IP).
  • Acceda al canal oficial. Visite el sitio web o abra la aplicación oficial de streaming del canal deportivo que posee los derechos de retransmisión.
  • Regístrese y encuentre la retransmisión. Cree una cuenta o inicie sesión en el servicio del canal oficial para obtener acceso completo y disfrutar del partido.
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Manchester United vs. AS Roma: hora de inicio

crest
Liga de Campeones - Jornada 4
Old Trafford

El partido entre el Manchester United y la AS Roma comienza el 3 de noviembre de 2026 a las 21:00.

Manchester United vs. AS Roma hoy en directo: ¿quién lo emite por televisión y streaming?

El partido de la Champions League entre el Manchester United y la AS Roma se retransmitirá en directo por DAZN.

Lo más destacado de la semana: ¿qué ha pasado con el Manchester United y la AS Roma?

El Manchester United llega a este partido con un balance alarmante en sus últimos cinco encuentros oficiales: ninguna victoria, un empate y cuatro derrotas. Los Red Devils encajaron 12 goles y solo marcaron tres. En su último partido perdieron 2-0 en casa del Chelsea y, antes, cayeron 0-3 ante el Bournemouth. Tampoco les van bien las cosas en la Champions League: el 4-1 sufrido en casa del Como y el 0-2 ante el Atlético de Madrid muestran la gravedad de la crisis.

La AS Roma se encuentra en mucho mejor forma: suma cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco partidos. El conjunto romano marcó 16 goles y encajó solo ocho. En su último encuentro ganó 5-2 en casa del Udinese, después de vencer 4-2 al Cagliari. En la Champions League también figura en su balance un contundente 4-0 ante el Slovan Bratislava.

MUN

MUN - Formulario

ATM
L2-0
LEE
D1-1
COM
L4-1
BOU
L0-3
CHE
L2-0
Gol marcado (encajado)
2/12
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5
ROM

ROM - Formulario

GEN
W2-0
SBR
W4-0
NAP
D3-3
CGL
W4-2
UDI
W2-5
Gol marcado (encajado)
18/7
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
3/5

Manchester United vs. AS Roma: alineaciones

Manchester United contra Roma alineaciones probables

4-2-3-1
Manchester United crest
Manchester United
MUN
Formación
Roma crest
Roma
ROM
3-4-2-1
S. LammensS. LammensD. DalotD. DalotN. MazraouiN. MazraouiH. MaguireH. MaguireLisandro MartínezLisandro MartínezK. MainooK. MainooB. FernandesB. FernandesA. DialloA. DialloC. BalebaC. BalebaM. CunhaM. CunhaB. MbeumoB. MbeumoP. GolliniP. GolliniE. N'DickaE. N'DickaM. HermosoM. HermosoG. ManciniG. Manciniteam-logoWesleyM. SouleM. SouleM. de RoonM. de RoonN. MolinaN. MolinaN. PisilliN. PisilliB. CristanteB. CristanteD. MalenD. Malen
Roma crest
Roma
ROM
4-2-3-1
Manchester United

Once inicial

Roma

Manager

  • M. Carrick
  • G. Gasperini

Manchester United vs. AS Roma: estado de forma

MUN

MUN - Formulario

ATM
L2-0
LEE
D1-1
COM
L4-1
BOU
L0-3
CHE
L2-0
Gol marcado (encajado)
2/12
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5
ROM

ROM - Formulario

GEN
W2-0
SBR
W4-0
NAP
D3-3
CGL
W4-2
UDI
W2-5
Gol marcado (encajado)
18/7
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
3/5

Manchester United vs. AS Roma: balance de enfrentamientos directos

Cara a cara

Manchester UnitedEmpateRoma
3
1
1
Europa League
Roma badge
Roma
ROM
3
Manchester United badge
Manchester United
MUN
2
F
Europa League
Manchester United badge
Manchester United
MUN
6
Roma badge
Roma
ROM
2
F
Liga de Campeones
Manchester United badge
Manchester United
MUN
1
Roma badge
Roma
ROM
0
F
Liga de Campeones
Roma badge
Roma
ROM
0
Manchester United badge
Manchester United
MUN
2
F
Liga de Campeones
Roma badge
Roma
ROM
1
Manchester United badge
Manchester United
MUN
1
F
12Goles marcados6
Partidos con más de 2.5 goles2/5
Ambos equipos marcaron3/5

Manchester United vs. AS Roma: las clasificaciones

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
3300145+99
W
W
W
2
Aston VillaAston VillaAVL
3300123+99
W
W
W
3
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
W
W
W
4
Real MadridReal MadridRMA
3300105+59
W
W
W
5
Real BetisReal BetisBET
330074+39
W
W
W
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
321072+57
D
W
W
7
ArsenalArsenalARS
321062+47
D
W
W
8
BarcelonaBarcelonaBAR
3201116+56
L
W
W
9
ComoComoCOM
3201105+56
W
L
W
10
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
W
L
W
11
BrujasBrujasCLB
320196+36
W
W
L
12
Sporting de LisboaSporting de LisboaSCP
320174+36
L
W
W
13
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
W
L
W
14
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
3120105+55
D
D
W
15
RomaRomaROM
311185+34
W
L
D
16
Atlético MadridAtlético MadridATM
311143+14
D
W
L
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
311143+14
L
W
D
18
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
31112204
W
L
D
19
VillarrealVillarrealVIL
31028803
L
W
L
20
Inter MilánInter MilánINT
310256-13
W
L
L
20
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
310256-13
L
L
W
22
SSC NápolesSSC NápolesNAP
310257-23
W
L
L
23
GalatasarayGalatasarayGAL
310269-33
W
L
L
24
LASKLASKLAS
310269-33
W
L
L
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
L
W
L
26
FeyenoordFeyenoordFEY
310248-43
L
W
L
27
LensLensRCL
310237-43
L
L
W
28
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
310249-53
L
W
L
29
AEK AtenasAEK AtenasAEK
310238-53
L
L
W
29
RB LeipzigRB LeipzigRBL
310238-53
L
W
L
31
FenerbahceFenerbahceFB
302139-62
D
L
D
32
Slavia PragaSlavia PragaSLP
301247-31
D
L
L
33
VikingVikingVIK
301259-41
L
D
L
34
FC OportoFC OportoPOR
300326-40
L
L
L
35
LilleLilleLIL
3003410-60
L
L
L
36
SlovanSlovanSBR
3003113-120
L
L
L
Clasificación para cuartos de final

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