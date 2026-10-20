Manchester United es uno de esos clubes capaces de convertir incluso un partido de liga corriente en un gran acontecimiento: Old Trafford, los focos encendidos y, de repente, todo el mundo habla de él. Pero quien quiera seguir toda la temporada necesita poner un poco de orden entre los derechos de emisión. Las retransmisiones dependen mucho de la competición, así que conviene echar un vistazo a esta guía.

Manchester United, toda la información sobre las retransmisiones de un vistazo: ¿quién emite los partidos de los Red Devils en directo por televisión y streaming?

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Manchester United en la Premier League, la Carabao Cup, la FA Cup y la Community Shield: televisión y streaming

Quien quiera ver la Premier League en Alemania acaba prácticamente siempre en Sky: allí se emiten todos los partidos en directo, bien de forma individual o en un carrusel, según lo cargada que esté la jornada. Todos los encuentros del Manchester United están incluidos. Y si verlos por televisión no es una opción, se pueden seguir en streaming a través de Sky Go o WOW.

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Desde la temporada 2025/26, Sky ha añadido la Carabao Cup a su oferta de fútbol inglés. En pocas palabras: cuando el Manchester United juegue la Copa de la Liga, también podréis verlo allí en directo, sin tener que pasar de un proveedor a otro.

Para ver la FA Cup y la FA Community Shield en Alemania hay que acudir a DAZN, que posee los derechos en exclusiva. Cuando el Manchester United dispute un partido en cualquiera de las dos competiciones, se emitirá en directo por streaming.

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Manchester United, toda la información sobre las retransmisiones de un vistazo: el minuto a minuto de SPOX

SPOX también sigue algunos partidos del United con un minuto a minuto. Si no queréis perderos ninguna jugada importante, solo tenéis que consultarlo. Publicaremos aquí los enlaces poco antes del inicio de los partidos.

Manchester United, toda la información sobre las retransmisiones de un vistazo: ficha del club