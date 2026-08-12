El Manchester United es uno de esos clubes en los que incluso un partido de liga completamente normal puede parecer de repente un gran acontecimiento: Old Trafford, bajo los focos, y listo, todo el mundo habla de ello. Pero si de verdad quieres seguir toda la temporada al completo, necesitas un poco de orden en la jungla de los derechos. Las retransmisiones dependen mucho de la competición, por eso merece la pena este breve repaso.

Manchester United, toda la información sobre la retransmisión de un vistazo: ¿quién muestra / retransmite los partidos de los Red Devils en directo por TV y livestream?

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Manchester United en la Premier League, la Carabao Cup, la FA Cup y la Community Shield en TV y livestream

Quien quiera ver la Premier League en Alemania acaba prácticamente de forma automática en Sky: allí se ofrece cada partido en directo, a veces de forma individual y otras en formato multiplex, según lo cargada que esté la jornada. El Manchester United está incluido al completo. Y si en ese momento la televisión no es una opción, el stream funciona a través de Sky Go o de WOW.

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Desde 2025/26, Sky ha ampliado además el paquete de Inglaterra con la Carabao Cup. Dicho de forma muy simple: si el Manchester United juega en la Copa de la Liga, también encontraréis allí la retransmisión en directo, así que no tendréis que ir saltando de un proveedor a otro.

Para la FA Cup y la FA Community Shield, en Alemania no hay alternativa a DAZN, que tiene los derechos exclusivos. En cuanto el Manchester United tenga que jugar en una de esas dos competiciones, los partidos se emitirán en directo por streaming.

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Manchester United, toda la información sobre la retransmisión de un vistazo: minuto a minuto de SPOX

SPOX también sigue partidos seleccionados del United, concretamente en el minuto a minuto. Si no queréis perderos ninguna acción importante, solo tenéis que pasaros por allí. Aquí iremos listando nuestros directos poco antes del pitido inicial.

Manchester United, toda la información sobre la retransmisión de un vistazo: el club, en ficha